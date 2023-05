Gähnen, Faxen, Disziplin: So ertragen die Royal-Kinder die Krönung von König Charles III.

Bei der Krönung von König Charles III. sind drei seiner Enkel dabei: Prinz George (9), Prinzessin Charlotte (8) und Prinz Louis (5) – die Kinder von Prinz William und Prinzessin Kate. Auch von ihnen wird königliches Verhalten verlangt. Die Traditionen sehen ein langes Regel­werk vor. Doch ganz so diszipliniert wie die Erwachsenen ließen die kleinen Royals den langen Tag nicht über sich ergehen. Sie unterhielten die Weltöffentlichkeit mit ihren Faxen.

Allen voran der fünfjährige Prinz Louis. Als er während des Gottesdienstes in der ersten Reihe in der Westminster Abbey saß, gähnte er demonstrativ. Später war Louis zeitweise nicht mehr in der Reihe seiner Familie zu sehen. Dass der Fünfjährige nicht den gesamten Gottesdienst vor Ort verfolgen würde, war zuvor bereits erwartet worden. Zum Ende der Zeremonie war er jedoch rechtzeitig zurück, um bei der Nationalhymne seinen Großvater („God Save the King“) zu besingen.

Auf dem Balkon des Buckingham-Palasts belustigte der jüngste Royal dann wieder alle mit seinem Verhalten. Louis deutete beim Auftritt der Royal Family mit seinen Händen an, auf dem Geländer des Balkons abwechselnd Klavier und Schlagzeug zu spielen. Zwischendurch formte er seine Hand zu einer Art Kralle und winkte damit der Menge zu.

Erinnerung an Thronjubiläum von Queen Elizabeth II.

Der Auftritt erinnert an das 70‑Jahre-Thronjubiläum seiner Urgroßmutter Queen Elizabeth II. im vergangenen Jahr. Damals hatten sich Louis’ unzufriedene Grimassen in den sozialen Medien weit verbreitet.

In der Kutsche hat sich Louis mit keinem Schabernack erwischen lassen. Er winkte nur fleißig und grinste charmant. Louis fuhr gemeinsam mit seinen Eltern, seiner Schwester Charlotte und seinem älteren Bruder George. Zuvor war erwartet worden, dass ihr Vater Prinz William in einer anderen Kutsche mitfährt. Bei einem Unfall oder etwas Schlimmeren sollte neben dem Thronfolger nicht der unmittelbar Nächste in der Rangfolge betroffen sein: der älteste Sohn George.

Thronfolger Prinz George hat Zunge draußen

Auch der Neunjährige steht bei der Krönung seines Opas König Charles natürlich unter Beobachtung. Er nahm als „Ehrenpage“ in der Westminster Abbey teil. Dabei interpretierten manche seine Mimik als gelangweilt. Vielleicht war er aber auch nur aufgeregt. Sogar seine Zunge hat George kurz rausgestreckt.

Disziplinierter Prinzessin Charlotte wird Popeln vorgeworfen

Die meiste Disziplin zeigte Prinzessin Charlotte. Ganz im Stile ihrer verstorbenen Urgroß­mutter Queen Elizabeth II. ertrug sie die Prozession ohne Faxen und zog weniger Aufsehen auf sich als ihre Brüder. Hand in Hand mit Louis lief sie in Westminster Abbey ein. Sie blickte andächtig zu Boden, während ihr Bruder aufgeregt im Saal umherblickte.

Einen kleinen Ausrutscher erlaubte sie sich allerdings doch. Sie war bei er Fernseh­übertragung kurz zu sehen, als sie sich ins Gesicht fasste. Einige deuteten das als Popeln.

Harry und Meghans Kinder fehlen

Die Kinder von Harry (38) und Meghan sind nicht zur Krönung ihre Opas gekommen. Archie (3) und Lilibet (1) sind mit ihrer Mutter in den USA geblieben.

Für Royal-Kinder gibt es viele strenge Regeln für repräsentative Veranstaltungen: Mädchen müssen zum Bespiel Kleider tragen und vor dem Königspaar einen Knicks machen. Für Jungs sind Hände in der Hosentasche tabu. So manchen Spielraum haben die Königsenkel aber durchaus genutzt.

