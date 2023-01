Edles Samtkleid von Prinzessin Diana wird versteigert

Ein edles Samtkleid von Prinzessin Diana soll Ende Januar in New York versteigert werden. Das trägerlose, auberginefarbene Samtkleid könnte nach Schätzung des Auktionshauses Sotheby‘s bis zu 113.000 Euro einbringen. „Dianas schillernder Stil beeinflusste die täglichen Modeentscheidungen in Großbritannien und darüber hinaus“, schrieb Sotheby‘s.

New York . Ein berühmtes Kleid von Prinzessin Diana soll noch in diesem Monat in New York versteigert werden. Das trägerlose, auberginefarbene Samtkleid von Designer Victor Edelstein könnte nach Schätzung von Sotheby‘s bis zu 113.000 Euro einbringen, wenn es am 27. Januar unter den Hammer kommt, teilte das Auktionshaus auf seiner Website mit. Diana hatte die am Rücken mit drei Strassknöpfen verzierte Robe laut britischen Medien 1991 für ein offizielles Porträt und 1997 für ein Fotoshooting mit Starfotograf Mario Testino getragen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

HANDOUT - 07.01.2023, Großbritannien, London: Undatiertes, von Sotheby's veröffentlichtes Handout-Foto eines der berühmtesten Kleider von Diana, Prinzessin von Wales, das noch in diesem Monat bei Sotheby's in New York versteigert werden soll. Das trägerlose Abendkleid im «Infanta»-Stil, das von Victor Edelstein entworfen wurde, wird auf rund 75 000 bis 110 000 Euro geschätzt. Foto: Sothebys/PA Media/dpa - ACHTUNG: Nur zur redaktionellen Verwendung im Zusammenhang mit der aktuellen Berichterstattung und nur mit vollständiger Nennung des vorstehenden Credits +++ dpa-Bildfunk +++ © Quelle: Sothebys/PA Media/dpa

„Dianas schillernder Stil beeinflusste die täglichen Modeentscheidungen in Großbritannien und darüber hinaus“, schrieb Sotheby's. Auch Jahrzehnte nach ihrem tragischen Tod sei Dianas Stil inspirierend. Das Kleid der verstorbenen Prinzessin sei Teil von Edelsteins Herbstkollektion von 1989 gewesen. Zuletzt sei es 1997, Wochen vor Dianas Unfalltod, ihm Rahmen einer Auktion für wohltätige Zwecke für umgerechnet rund 23 000 Euro verkauft worden - gemeinsam mit Dutzenden weiteren Kleidern aus Dianas Sammlung.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Diana, Mutter von William und Harry und Ex-Frau von Charles, war in der Nacht zum 31. August 1997 mit 36 Jahren in Paris bei einem Autounfall gestorben. Bis heute hat sie als „Königin der Herzen“ viele Fans weltweit. Am 10. Januar soll Harrys Autobiografie „Spare“ („Reserve“) erscheinen. Einige Inhalte sind vorab bereits öffentlich geworden und sorgen weltweit für Schlagzeilen.

RND/dpa