Rassistischer Kommentar: Mitglied des britischen Hofpersonals tritt zurück

Verkehrschaos in Kiel

Das Ausmaß der Schäden an den beiden Holtenauer Hochbrücken in Kiel ist gewaltig. Der große Kranturm des Frachters „Meri“ hat am Mittwoch in der Stahlstruktur Schweißnähte und Querträger beschädigt. Alle Informationen des Tages im Überblick.