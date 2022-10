Mögliche Plastikteile: Käse-Fertiggericht von Aldi zurückgerufen

Foltermord an zwölfjähriger Lola in Paris: Ein Fall, der sprachlos macht

Nach dem Foltermord an der zwölfjährigen Lola in Paris werden neue, grausige Details bekannt. Die mutmaßliche Täterin, eine 24-jährige Algerierin ohne festen Wohnsitz, die illegal in Frankreich lebte, hatte die Leiche des Mädchens in einem Koffer versteckt. Der Fall beschäftigt inzwischen auch die Politik.