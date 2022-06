Polizist will „Aloha“-Tattoo haben: Streit bei bayerischer Polizei geht weiter

Ein Polizist will sich den Schriftzug „Aloha“ auf den Unterarm tätowieren lassen - als Erinnerung an die Flitterwochen auf Hawaii. Sein Arbeitgeber untersagt das, gegen die Entscheidung kämpft der Mann - seit nunmehr fast zehn Jahren. Am Donnerstag feiert der Polizist einen Etappensieg.