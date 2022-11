„Freche Freunde“-Haselnussmus wegen Glasbruchstücken zurückgerufen

Aufruhr soll bereits am Freitagabend ausgebrochen sein Aufruhr soll bereits am Freitagabend ausgebrochen sein

Flughafen Heathrow: Aufruhr in Londoner Abschiebezentrum

In einem Abschiebezentrum am Londoner Flughafen Heathrow ist es zu einem Aufruhr unter Häftlingen gekommen. Eine bewaffnete Gruppe von Menschen habe sich in dem Zentrum versammelt, teilte das britische Innenministerium mit. Sicherheitskräfte seien im Einsatz, hieß es in einer Mitteilung.