Verdacht auf Listerien: Hersteller ruft Schimmelkäse „Tomette des Alpes“ zurück

Mehr als 11.700 Tote nach Erdbeben – Helfer retten zwei Babys aus Trümmern

In der Türkei und Syrien sind am Montag infolge zweier schwerer Erdbeben Tausende Menschen ums Leben gekommen. Viele Länder haben bereits Hilfe angeboten. Verfolgen Sie alle Entwicklungen in unserem Liveblog.