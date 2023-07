Hersteller ruft Snackbrezeln „funny-frisch“ zurück

Erst Hitze, dann Unwetter

Riesiger Hagel und Tornados: mehr als 100 Verletzte in Italien

Nach der mörderischen Hitze während des Tages ist es in Norditalien zu heftigen Gewittern mit Tornados und Hagelkörnern in Tennisballgröße gekommen. Es gab Verletzte, die Sachschäden in den Feldern und an Autos sind beträchtlich.