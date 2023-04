Streit auf Rügen eskaliert: 59-Jähriger geht mit Beil auf anderen Mann los

Bergen. Ein Mann hat am Freitag in Bergen auf der Insel Rügen versucht, einen anderen Mann mit einem Beil zu erschlagen. Wie die Polizei am Samstag mitteilte, kam es gegen 15.30 Uhr in einem Hinterhof in der Ringstraße zu dem Vorfall.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Nach ersten Erkenntnissen gerieten dort zwei Männer – 44 und 59 Jahre alt – in einen Streit. Zunächst beschimpften sie sich, dann versuchte der Ältere, den Jüngeren mit einem Beil an Kopf und Oberkörper zu treffen. Die Attacke misslang, da das Opfer auswich und unverletzt fliehen konnte.

Der Angreifer wurde durch die alarmierte Polizei am Tatort vorläufig festgenommen, die Beamten sicherten Spuren. Die Staatsanwaltschaft beantragte am Samstag einen Haftbefehl beim zuständigen Amtsgericht, der Richter folgte dem Antrag. Deshalb wurde der 59-Jährige noch am selben Tag in die JVA Stralsund gebracht.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Dieser Artikel erschien zuerst bei der „Ostsee-Zeitung“.