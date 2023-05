﻿Frühstücken beim Wirtschaftsminister? „Café Habeck’s“ auf Rügen benennt sich um

Göhren. „Sagen Sie mal, haben Sie etwas mit dem Herrn zu tun?“ Immer wieder wird Vanessa Wellbrock so angesprochen, wenn sie an dem Aufsteller vor ihrem Café hantiert. In den letzten Tagen extrem oft. „Habeck’s Frühstück“ steht an dem Kundenstopper, an dem Gäste stehen bleiben und neugierig nachhaken. Moment, Habeck? Doch der Herr mit dem gleichen Namen lädt weder hier zum gemütlichen Frühstück ein, noch ist es von ihm angerichtet. Gemeint ist Wirtschaftsminister Robert Habeck.

Das „Café Habeck's“ in Göhren lud lange mit diesem Schild zum Fr+hstück ein. © Quelle: Gerit Herold

„Jetzt hat er wohl hier auch noch ein Café!“

Dass auf den Grünen-Politiker auf Rügen derzeit viele Menschen nicht gut zu sprechen sind, merkt Vanessa Wellbrock. „Jetzt hat er wohl hier auch noch ein Café!“ sind da noch harmlose Kommentare. „Aber meistens sind die Leute höflich“, so die Inhaberin von „Café Habeck’s“ in der Wilhelmstraße 1 in Göhren. Mit Tomaten oder Eiern schmeißt hier niemand. Mehr amüsiert als genervt registriert sie, wie Leute vor der Tür stehen bleiben, ihr Handy zücken und das kleine Café samt Schriftzug an der weißen Hausfassade fotografieren – und dann, ohne hereinzukommen, weitergehen.

Das kleine Café bietet unter anderem selbstgebackene Torten und kleine Gerichte an. © Quelle: Gerit Herold

Bis jetzt hatte sie nicht darüber nachgedacht, den Namen zu ändern. „Eigentlich wollten wir ihn behalten, weil er so gut klingt. Aber aufgrund dessen, was gerade auf Rügen passiert mit dem LNG-Terminal, ist die Entscheidung jetzt gefallen, dass wir den Namen ändern“, so Vanessa Wellbrock. „Es ist nicht nachvollziehbar. Die Natur muss erhalten bleiben, die Insel lebt vom Tourismus und dann macht man so etwas.“

Café-Namen von den Vorpächtern übernommen

Den Café-Namen hatte Vanessa Wellbrock von den Vorpächtern übernommen, die wirklich so hießen und es zwei Jahre führten. Seit März betreibt sie zusammen mit ihrem Verlobten Andreas Groger die Lokalität im Erdgeschoss der „Villa Weisse Düne“. Sie hat sich damit einen Traum erfüllt. Ganz spontan. „Ich wollte schon immer ein kleines Café haben“, erzählt die 42-Jährige, die aus Bremerhaven stammt und dort ein Maklerbüro und eine Hausverwaltung hatte. Rügen war für sie ein Sehnsuchtsort zum Leben.

Rügenerin: „Ich backe so gerne und liebe Kuchen total“

„Mein Mann stammt aus Berlin und kannte Rügen aus seiner Kindheit.“ Also kamen sie vor einem Jahr auf die Insel und schauten sich um, fanden sofort in Göhren ihre Wahlheimat und Wunschwohnung. Dann ging alles ganz schnell und die Familie mit den Kindern Mervan (16) und Mihrinsa (12) zog nach Rügen. Irgendwann habe sie mit ihrem Verlobten auf der Terrasse von „Café Habeck’s“ gesessen und gesagt. „So eins würde ich haben wollen“, erinnert sich Vanessa Wellbrock. „Ich backe so gerne und liebe Kuchen total.“

Sechs Wochen später wurde ein neuer Pächter gesucht. Das muss Schicksal sein, dachte die Bürokommunikationskauffrau und packte die Gelegenheit beim Schopf. „Göhren ist echt schön und die beste Entscheidung in meinem Leben“, strahlt sie.

Angebot in Göhren wird in Richtung Restaurant erweitert

Inzwischen lebt auch ihre Mutter auf Rügen und hilft im Betrieb mit. Die dritte Generation im Team ist Mervan. Er hat in zweijähriger Tüftelei eine vegane und palmölfreie Schokocreme auf Haselnuss- und Dattelbasis und ohne Konservierungsmittel entwickelt, die im Café produziert und angeboten wird. Denn nicht nur selbst gebackene Erdbeer-, Sanddorn-, Schoko- und Mandarinen-Schmand-Torten oder Zwiebelkuchen können Gäste genießen, sondern auch leckeres „rustikales“, „vitales“ oder „veganes“ Frühstück oder herzhafte kleine Gerichte, dessen Angebot gerade in Richtung Restaurant erweitert wird. In die Räume der benachbarten Boutique ziehen ein Feinkostladen und Bistro ein, die ab spätestens 1. Juli eröffnen werden.

Im Café gibt es die von Mervan Kuzu (16), Sohn der Geschäftsführerin Vanessa Wellbrock, entwickelte vegane Schokocreme. © Quelle: Gerit Herold

Mit einem neuen Namen sei dann auch für die Gäste sichtbarer, dass ein Betreiberwechsel stattgefunden habe, so Vanessa Wellbrock. Spästestens am 1. Juni wird der neue Schriftzug - wahrscheinlich „Wellbrock’s“ - über dem Eingang zu lesen und das „Café Habeck’s“ in Göhren dann Geschichte sein. Wenn der Herr also noch einmal in dem Café mit seinem Namen frühstücken möchte, sollte er sich beeilen.

Dieser Artikel erschien zuerst in der „Ostsee Zeitung“.