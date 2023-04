﻿Ursache für heftige Knalle auf Rügen geklärt: Eurofighter fangen russisches Flugzeug ab

Am Donnerstag verschreckten explosionsartige Geräusche die Menschen auf der Ostseeinsel Rügen. Tatsächlich wurde der Lärm durch Eurofighter aus Laage ausgelöst. Sie haben den Luftraum verteidigt und dafür die Schallmauer durchbrochen. Was hinter dem Einsatz steckt.

Am Donnerstag sind zwei Eurofighter aufgestiegen, um den Luftraum über der Ostsee zu schützen. Die Flüge verursachten heftige Überschallknalle über Rügen, die viele Menschen besorgt haben.

Sellin/Binz. Am Donnerstag (20. April) haben zwei laute Knalle die Menschen auf Rügen in Schrecken versetzt. Nun ist klar: Eurofighter aus Laage (Landkreis Rostock) sind dafür verantwortlich gewesen. Das Luftfahrtamt der Bundeswehr bestätigte am Freitag auf OZ-Anfrage zwei Überschallflüge über Deutschlands größter Insel. Und: Diese hatten einen ernsten Hintergrund.

Nach Angaben eines Sprechers seien zwei Jets „im Rahmen eines Schutzfluges mit Überschallgeschwindigkeit über den Bereich Rügen“ geflogen. Der Kurs führte demnach von 14.44 Uhr bis 14.46 Uhr Ortszeit in nordöstliche Richtung über die Ostseeinsel. Die Eurofighter waren in einer Flughöhe von 26 100 Fuß, also rund 7955 Metern, über dem Meeresspiegel unterwegs.

Jets aus Laage haben russische Maschine abgefangen

Der Grund für den Schutzflug: Die Alarmrotte des Taktischen Luftwaffengeschwaders 71 „Richthofen“ in Laage ist aufgestiegen, um den Luftraum über internationalem Gewässer zu verteidigen. Laut einer Sprecherin des Presse- und Informationszentrums der Luftwaffe in Berlin war eine russische Militärmaschine des Typs Iljuschin Il-20 am Donnerstag „ohne Transponderabstrahlung und Flugplan im Raum Kaliningrad“ unterwegs. Die Eurofighter-Piloten führten eine Sichtidentifizierung durch und begleiteten das russische Flugzeug zurück in Richtung Heimatflughafen.

Mitte Februar hatte es bereits zwei Zwischenfälle mit drei russischen Flugzeugen über der Ostsee gegeben, bei denen Eurofighter aus Laage beteiligt waren. Im März fingen ein Eurofighter und ein britischer Kampfjet ein russisches Tankflugzeug in der Nähe des estnischen Luftraums ab, weil es nicht mit der Flugsicherung kommunizierte.

Im März musste ein Eurofighter (l.) ein russisches Tankflugzeug in der Nähe des estnischen Luftraums abfangen. Auch ein britischer Kampfjet war daran beteiligt. © Quelle: dpa/Ministry of Defence

Im Fliegerhorst Laage (Landkreis Rostock) stellt das Taktische Luftwaffengeschwader 71 „Richthofen“ aktuell die Alarmrotte. Zwei Maschinen sind dafür rund um die Uhr einsatzbereit und steigen bei Verletzung des Luftraums auf. Eigentlich ist das Geschwader im ostfriesischen Wittmund beheimatet, wegen Sanierungsarbeiten aber aktuell in Laage stationiert.

Rügen: Verschreckte Menschen riefen Polizei an

Viele Menschen auf Rügen waren am Donnerstag durch die explosionsartigen Knalle und eine spürbare Druckwelle verschreckt worden. Fenster vibrierten, Haustiere flohen vor Angst. Besorgte Bürger riefen bei der Polizei an. Eine Facebook-Gruppe, die sich mit Flugbewegungen über MV beschäftigt, hatte daraufhin von zwei Eurofightern geschrieben und eine getrackte Route eines Jets als Screenshot veröffentlicht.

Doch warum erlebten die Menschen den Knall als so extrem? Ein Grund ist womöglich, dass die Flugzeuge in weniger als 8000 Metern Höhe unterwegs waren. Ein unerlaubtes Manöver war es aber nicht. „Nach den vorliegenden Unterlagen wurde der Flug gemäß den flugbetrieblichen Bestimmungen durchgeführt“, teilte der Sprecher des Luftfahrtamtes der Bundeswehr mit.

Überschallflüge bei Einsätzen in niedrigeren Höhen erlaubt

Bei Übungsflügen dürften die Maschinen die Schallmauer über Landgebieten erst ab einer Flughöhe von 36 000 Fuß oder knapp 11 000 Metern durchbrechen. Da es sich am Donnerstag aber um einen Schutzflug handelte, der schnelles Eingreifen erforderlich machte, war dies auch unterhalb dieser Marke erlaubt. Wie extrem der Überschallknall am Boden ankomme, hänge aber auch von Faktoren wie Luftdruck oder Windrichtung ab, sagte der Sprecher der Bundeswehr-Behörde.

Grundsätzlich sind Überschallflüge außer an Feiertagen von Montag bis Freitag von 8 bis 20 Uhr zulässig. Zwischen 12.30 und 14 Uhr dürfen sie allerdings nur durchgeführt werden, wenn Einsatzgründe sie zwingend erfordern. Der Flugweg sei dabei so anzulegen, dass der Überschallknall dicht besiedeltes Gebiet nach Möglichkeit vermeidet.

Was ist die Schallmauer?

Doch wieso knallt es überhaupt beim Überschallflug? Flugzeuge erzeugen Druckwellen, die sich in Schallgeschwindigkeit (Mach 1 oder 330 Meter pro Sekunde) ausbreiten. Bei rund 1231 Stundenkilometern – abhängig von der Umgebungstemperatur – überholt ein Jet, wie beispielsweise der Eurofighter, seine eigenen Druckwellen. Es kommt zu einer Verdichtung in der umgebenden Atmosphäre, bis das Flugzeug die Schallmauer durchbricht. Die Druckstöße breiten sich kegelförmig hinter dem Flugzeug aus und sind am Boden als Überschallknall zu hören. Die Breite des Kegels kann bis zu 80 Kilometer betragen.