﻿„Wie auf einem Schlachtfeld“: Verendeter Schweinswal und Tausende tote Fische auf Rügen angespült

Dranske. Spaziergängerinnen und Spaziergänger haben am Wochenende zahlreiche tote Fische an Rügener Küsten gefunden. Während in der Tromper und der Prorer Wiek vor allem Hornfische am Strand lagen, soll es an der Dransker Nordküste bei Kreptitz auf 300 Metern ausgesehen haben „wie auf einem Schlachtfeld“, so ein Beobachter. Tausende tote Fische, darunter Plattfische, Hornhechte, Aale und mindestens ein Schweinswal sind auf Fotos zu sehen, die auch das Landesamt für Landwirtschaft, Lebensmittelsicherheit und Fischerei Mecklenburg-Vorpommern (Lalff) erreichten.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Es gibt mehrere Theorien zum Tod der Fische und Verenden des Schweinswals. Ersten Mutmaßungen zufolge könnte möglicherweise ein Fischerboot seinen Beifang entsorgt haben. Ein Fischkontrolleur geht allerdings davon aus, dass die starken Nordostwinde der vergangenen Tage für das Fischsterben verantwortlich sein können. Große Muscheln, die ebenfalls am Strand lagen, würden diese Behauptung bestätigen. Sauerstoffarmut käme laut Fachmann als Ursache jedenfalls nicht in Betracht und für eine Algenschwemme wäre es noch zu früh im Jahr.

Viele tote Fische und mindestens ein Schweinswal wurden am Wochenende an Rügens Nordküste angetrieben. © Quelle: privat

Suche nach der Ursache für tote Fische auf Rügen

Laut Umweltministerium in Schwerin sei vermutlich starker Wind Ende vergangener Woche der Grund. Dafür spreche, dass es sich bei den Fischen überwiegend um Plattfische handelt, die sich am Boden des Gewässers aufhalten. Die Tiere wiesen starke Fraßspuren auf. Es gebe laut Ministerium aber keine Hinweise darauf, dass etwa die Fischerei Grund für das vermehrte Aufkommen der toten Tiere gewesen sei.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Der Landesanglerverband teilt die Vermutung des Ministeriums dagegen nicht. „Da unterschiedlichste Fischarten und sogar Schweinswale betroffen sind, vermuten wir eine intensive Gewässerverschmutzung. Dass die Ursache des Fischsterbens ein Sturm sein könnte, weisen wir entschieden zurück. Denn Flundern und Aale sind ausgesprochen zäh und fallen keinem Sturm zum Opfer“, sagt Mario Voigt vom Referat Umwelt-, Natur- und Artenschutz. Berufsfischer, die in diesem Gebiet fischen, würden die Sturmtheorie ebenfalls zurückweisen.

Viele tote Fische und mindestens ein Schweinswal wurden am Wochenende an Rügens Nordküste angetrieben. © Quelle: privat

Der Schweinswal kann frühestens am Mittwoch untersucht werden, wie Diana Meyen, Sprecherin vom Meeresmuseum, sagt. Vorerst wird das tote Tier in der Kühlzelle auf dem Dänholm eingefroren. „Wir haben feste Tage, an denen die toten Tiere wissenschaftlich untersucht werden“, sagt sie. Wann das Tier untersucht wird, hängt vom Zustand des Wals ab.

Eine weitere Theorie: Ein Fischerboot könnte seinen Beifang entsorgt haben. Als Beifang werden diejenigen Fische und andere Meerestiere bezeichnet, auf die es der Fischer gerade nicht abgesehen hat. Der Beifang wird zum Teil verwertet, zum größten Teil aber wieder über Bord geworfen, was die Tiere häufig nicht überleben. Manche Schätzungen gehen davon aus, dass ein Viertel des Fangs ins Meer zurückgeworfen wird. Auch Schweinswale, Kegelrobben oder Seevögel sterben als Beifang. Beifänge gehen in keine Fangstatistik ein und werden bei der Berechnung der Fangquoten nicht berücksichtigt.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Angler vermutet Einleitung von Schadstoffen

Der Rückwurf des Beifangs wäre allerdings nicht in jedem Fall legal, so Till Seidensticker von der Umweltschutzorganisation Greenpeace. „Alle kommerziell genutzten Arten, für die eine Fangquote besteht, müssen auch angelandet werden.“ Das würde offenbar zumindest für einen Teil der angespülten Tiere zutreffen. Beifang von Schweinswalen tritt vor allem in grobmaschigen Grundstellnetzen mit diagonalen Maschenweiten zwischen zehn und 27 Zentimetern auf. Mit diesen Netzen werden vor allem Dorsch, Steinbutt und Schollen gefangen.

Starke Winde der vergangenen Tage könnten Fische und Muscheln an den Strand gespült haben, glaubt Arno Vetterick von der Fischereiaufsicht Rügen. © Quelle: Axel Meyer

An die Theorie vom Beifang mag Mario Voigt gleichwohl nicht glauben. „Dazu passt die Konstellation der Arten nicht.“ Der eine sei zu schlank, der andere spüre den Staudruck der Netze und werde gewarnt. Auch Sauerstoffarmut käme an Rügens Nordküste als Ursache nicht in Betracht und für eine Algenschwemme wäre es noch zu früh im Jahr. „Da könnte jemand etwas eingeleitet haben“, glaubt Voigt.

Auch Stürme kommen als Ursache in Betracht

Arno Vetterick möchte die Angelegenheit auf den ersten Blick nicht zu hoch hängen, glaubt aber ebenfalls nicht an die Theorie vom Beifang. „Schleppnetzfischerei auf Hering und Dorsch ist derzeit verboten“, sagt der für die Region Rügen zuständige Fischkontrolleur. Vetterick erkennt auf den Bildern neben Fischen und Schweinswal auch große Muscheln. Das könne ein Hinweis auf die starken Nordostwinde der vergangenen Tage als Ursache sein. „Böen mit Windstärke zehn können Strömungen bewirken, die ausreichend Kraft entfalten, um selbst größere Muscheln aus ihrer Verankerung zu reißen“, so Vetterick.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Dieser Artikel erschien zuerst bei der „Ostsee-Zeitung“.