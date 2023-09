Rumänien: Vier Tote bei Explosion an Autobahn-Baustelle

Bukarest. Bei einer Gasexplosion an einer Autobahn-Baustelle in Rumänien sind in der Nacht zum Donnerstag vier Menschen ums Leben gekommen. Fünf weitere wurden verletzt, wie die Rettungsdienste mitteilten. Zu der Detonation kam es gegen 1 Uhr nachts in der Nähe der Stadt Calimanesti im Osten des Landes, wie es in einer Mitteilung der Notfallbehörde hieß.

Verursacht worden sei die Explosion von einem Leck in einer Gasleitung in Kombination mit Funkenflug während der Bauarbeiten, erklärte Sprecher Florin Olaru. Lokale Medien berichteten, Bauarbeiter hätten die Gasleitung mit einem Bagger beschädigt und so die Explosion ausgelöst.

Während der Löscharbeiten wurde die Unglücksstelle in einem Umkreis von etwa 500 Metern abgeriegelt. Vier Menschen wurden dort tot aufgefunden, fünf weitere mit Verbrennungen in ein Krankenhaus in der Stadt Adjud gebracht.

RND/AP