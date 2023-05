﻿Russisch Brot ist wieder da: Bahlsen kehrt zu altem Markennamen zurück – ohne politische Botschaft

Hannover. Manchmal können selbst Kekse zum Politikum werden: Einige Monate lang hatte Bahlsen sein beliebtes Buchstabengebäck vor allem unter dem völlig unverdächtigen Namen „ABC“ vertrieben. Doch jetzt prangt, gut lesbar, wieder der angestammte Schriftzug auf den Verpackungen: „Russisch Brot“. Ein Name, der in diesen Zeiten manchen Puls schneller schlagen lässt.

Eine Stellungnahme angesichts des Krieges in der Ukraine sei damit jedoch auf keinen Fall verbunden, versichert Firmensprecher Sebastian Ludewig eindringlich: „Dahinter steckt keine politische Botschaft!“, beteuert er.

Jetzt wieder da: Der Name „Russisch Brot“ auf der Seite der neu gestalteten Kekstüten (links). © Quelle: Simon Benne

Stattdessen sei das vor etwa zwei Jahren überarbeitete Markendesign noch einmal überarbeitet worden – ein Relaunch des Relaunchs, wie man in der Werbewelt sagt. Und im Zuge dieser runderneuerten Runderneuerung sei das „Russisch Brot“ wieder auf und in die Tüten gekommen.

„Afrika“ verschwand 2021

Im Jahr 2021 hatte Bahlsen mehrere Verpackungen neu gestaltet. Minimalistischer und prägnanter sollte die Optik werden. Bei dieser Gelegenheit warf die Firma nach rund 70 Jahren auch den Waffelnamen „Afrika“ aus dem Sortiment und ersetzte diesen durch „Perpetum“. Zuvor hatten empörte Stimmen „Afrika“ als rassistisch gebrandmarkt. Danach brandmarkten empörte Stimmen die Namensänderung als Cancel Culture.

Umstritten: Aus „Afrika“ machte Bahlsen 2021 „Perpetum“. © Quelle: Simon Benne

Damals – also lange vor Putins Angriff auf die Ukraine – war auf den Vorderseiten der Kekstüten auch das „Russisch Brot“ durch „ABC“ ersetzt worden. Bei der Zutatenliste auf der Rückseite, im Kleingedruckten gewissermaßen, blieb der angestammte Name jedoch nach wie vor präsent.

„Jetzt haben wir das Design noch einmal angepasst“, sagt Firmensprecher Ludewig. Gegenüber den 2021 eingeführten, hellblauen Kekstüten seien die neuen dunkelblauen wieder näher an der alten Optik.

Neue Optik: Die dunkelblauen Tüten (links) sind zurück – und mit ihnen der alte Name „Russisch Brot“. © Quelle: Simon Benne

„Es ist ein Facelifting“, sagt Ludewig. In diesem Zug sei eben auch „Russisch Brot“ wieder stärker herausgestellt worden. Nur die ägyptische „TET“-Hieroglyphe prangt auf der alten wie auf der neuen Packung so beständig wie ein Fels in der Brandung.

Woher das Russisch Brot seinen Namen hat, ist nicht ganz klar. Eine Überlieferung besagt, dass es aus St. Petersburg stammt und dass ein Dresdener Bäcker es dort während seiner Lehrjahre kennenlernte und 1844 mit nach Deutschland brachte. Bahlsen hingegen hat das Gebäck seit 1904 im Sortiment – und führt den Namen auf das alte Wort „rösch“ zurück, was so viel wie „knusprig“ bedeutet. In jedem Fall gilt: Mit einem Bekenntnis zu russischer Politik hat der Name so wenig zu tun wie die „Prinzenrolle“ mit einem Bekenntnis zur Monarchie.

Dieser Artikel erschien zuerst in der „Hannoverschen Allgemeinen Zeitung“.