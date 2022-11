Russischer Oligarch lagerte Kunstschätze in Hamburg

RND/rix

Sollte es zu einem Verfahren kommen, so wäre es das größte Steuer­straf­verfahren in der deutschen Wirtschafts­geschichte. Derzeit ermitteln Gutachter den genaueren Wert der Werke.

Obgleich in Deutschland gleich in mehreren Fällen gegen Usmanow ermittelt wird, ist er wegen der versteckten Kunstwerke bisher nicht angeklagt. Aber das könnte sich ändern. Die Fahnder vermuten, dass der Russe dem deutschen Staat mehr als eine halbe Milliarde Euro Einkommen- und Schenkungs­steuer vorenthalten hat. Dieser Betrag ergibt sich unter anderem aus Wert­gegen­ständen, die Ermittler im Sommer in der Villa des Oligarchen in Bayern sichergestellt hatten.

Der Oligarch könnte Geschichte machen

Zum einen sind die Vermögenswerte von Usmanow undurchsichtig zwischen Familien­mitgliedern und Firmen aufgeteilt. Zum anderen gehören die Gemälde, die Jacht und auch Villen am Tegernsee laut Angaben von Usmanows Sprecher Stiftungen, „an denen Herr Usmanow weder die Kontrolle besitzt noch beteiligt ist“. An dieser Argumentation hält der Russe seit Anfang des Jahres fest.

Eigentlich hätte Alischer Usmanow die Kunstschätze in Millionenhöhe anmelden müssen, so verlangt es das „Sanktions­durchsetzungs­gesetz“. Usmanov jedoch streitet jede Verbindung zu den Gemälden ab. Der Oligarch hat eine Strategie, die ihn bereits in vorherigen Fällen vor rechtlichen Konsequenzen bewahrt hat.

Kann Usmanow den Behörden entkommen?

Nun also Kunstwerke. Laut der Recherche sollen die Gemälde in der oben genannten Privatjacht nach Hamburg gekommen und im Herbst professionell von Bord gebracht und eingelagert worden sein. Dabei geholfen haben soll ein Hamburger Kunstberater, der dem Bericht zufolge jetzt aber mit den Behörden kooperiert.

Die Behörden haben Usmanow schon seit Anfang des Krieges im Visier. Es ist nicht erste Mal, dass gegen den milliardenschweren Russen ermittelt wird. Auch seine Privatjacht, eine der größten der Welt, die 156 Meter lange „Dilbar“, die im Herbst 2021 für Reparatur­arbeiten in den Hamburger Hafen eingelaufen war, hatte die Aufmerksamkeit der Fahnder auf sich gezogen. (was gibt es bereits für Ermittlungen?)

Komplize in Hamburg sagt jetzt gegen Usmanow aus

Das Recherchenetzwerk von NDR, WDR und „Süddeutscher Zeitung“ hat nun den Fall von Alischer Usmanow durchleuchtet. Der Putin-Vertraute und einer der reichsten Männer Russlands soll in Hamburg Kunstwerke im Wert von knapp 5 Millionen Euro gelagert haben. Ermittler stießen demnach bei einer Spedition nahe dem Hamburger Flughafen auf 30 Gemälde. Unter ihnen wohl auch ein Werk des französisch-russischen Malers Marc Chagall.

Mit dem Einmarsch Russlands in die Ukraine ist die Liste der Russen, die im Westen unter Sanktionen stehen, länger und länger geworden. Das Vermögen kremlnaher Oligarchen ist außerhalb von Russland seitdem unter genauer Beobachtung.