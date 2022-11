Russischer Oligarch unter Geldwäscheverdacht: Durchsuchung bei Großbank UBS

Der russische Oligarch Alischer Usmanow nimmt am Kongress der Russischen Union der Industriellen und Unternehmer (RSPP) teil. (Archivbild)

Erneut gehen deutsche Behörden gegen den russischen Oligarchen Alischer Usmanow vor. In den Räumlichkeiten einer Großbank in Frankfurt und München wurden Beweismittel wegen des Verdachts auf Geldwäsche sichergestellt. Zuletzt gab es bereits zwei Razzien gegen Usmanow in Deutschland.