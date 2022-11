Gasexplosion in Wohnhaus: Mindestens neun Tote auf russischer Insel Sachalin

Tourismusticket in Schleswig-Holstein: Krisengipfel ohne Einigung

Die Entscheidung über die Einführung eines Tourismustickets in Schleswig-Holstein ist vertagt. Bei einer Krisensitzung am Freitag konnten einige juristische Fragen zum Abgaberecht nicht geklärt werden. In zwei Wochen gibt es ein neues Treffen aller Projektbeteiligten.