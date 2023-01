﻿Mann kauft CD für 12 Euro aus Russland – und handelt sich Strafverfahren ein

Kommunalpolitiker wird angegriffen und soll für Krankenwagen zahlen – nun geht er aus Protest in Beugehaft

In Hannover greift ein Radfahrer einen Kommunalpolitiker an. Der Privatversicherte soll jetzt 475 Euro für den Rettungswagen zahlen, der ihn ins Krankenhaus brachte. Das sieht er nicht ein und geht aus Protest in Beugehaft – während das Strafverfahren gegen den polizeibekannten Täter eingestellt wurde.