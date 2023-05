Flop oder Erfolg? „Saarvenir“-Macher freuen sich über Aufmerksamkeit

Aktion auf dem Großflecken

Tag der Pflege: Was kostet ein Heimplatz in Neumünster?

Der Pflegestützpunkt Neumünster musste schon nach zwei Stunden neue Infobroschüren holen – so groß war am Sonnabend das Interesse am „Tag der Pflege“ auf dem Großflecken. Nahezu alle Einrichtungen und Träger aus der Stadt informieren dort über Ausbildungs- und Arbeitsplätze in ihren Häusern. Auch die Frage „Was kostet ein Heimplatz?“ wurde dutzendfach gestellt und beantwortet.