﻿23-Jährige stellt Rechtsextreme auf Gartenparty zur Rede: „Wenn ich ein Zeichen setzen kann, dann tue ich das“

Junge Frau mit Zivilcourage

Eine junge Frau filmt in einem Dorf in Sachsen mehrere Männer auf einer Party mit Hakenkreuzflagge und informiert die Polizei. Im Netz muss sie nun mit Drohungen umgehen. Die 23-Jährige würde aber immer wieder so handeln.

