﻿Wie durch Bioraffinerien Erdgas mit Biomethan ersetzt werden kann

Auf einer Wiese zwischen Magdeburg und Halle stehen 16 silberne Zylinder mit blauen Dächern. Stahlkühe nennt man die leblosen Behälter hier. Ein Spitzname, logisch. Aber wie die echten Tiere auf der Weide fressen auch die Stahlkühe: Mais, Reste von Zuckerrüben, sogar Hühnerkot. Was genau und wie viel davon, das steht im Futterplan. Jede der 16 Stahlkühe bekommt eine etwas andere Mischung.

Die Kühe füttern: So reden sie hier wirklich, bei der Biomethanraffinerie in Könnern, einer Kleinstadt in Sachsen-Anhalt. Klingt irgendwie putzig, ist aber so: Was bei echten Kühen im Magen passiert, passiert im Inneren der Stahlzylinder: Das Futter wird vergärt, Gas entsteht. Nur dass echte Kühe gefüttert werden, damit wir ihr Fleisch essen oder ihre Milch trinken können. Methangas, das produzieren die Tiere eher so nebenbei, lassen es per Rülps und Pups entweichen und belasten damit das Klima. In der Biomethanraffinerie, bei den Stahlkühen, ist Methan kein Abfall. Es ist wertvoll – für den Betreiber der Anlage, und unter bestimmten Umständen auch fürs Klima. Kann Methan helfen, die Energiewende zu schaffen? Kann es helfen, gerade jetzt, Deutschland unabhängiger von Erdgas zu machen?

94 Terawattstunden Biogas werden in Deutschland pro Jahr produziert, etwa 9 Prozent der Gasmenge, die im Land verbraucht wird. Wird der Stoff zu Biomethan veredelt, kann er Erdgas eins zu eins ersetzen. Methan kann in die Gasnetze eingespeist und in Heizkraftwerken verbrannt werden. Momentan ist die Produktion von Biomethan so gering, dass es nur ein Prozent am deutschen Gasmarkt ausmacht.

400 Tonnen Futter am Tag

Ganz schön wenig, finden Biogaslobbyisten. Könnte mehr sein, findet auch Jens Albartus, Chef des Unternehmens, das die Biomethanraffinerie in Könnern betreibt. Naja, sagt die Wissenschaft: Die Hoffnung, dass Biogas unsere Energieprobleme lösen wird, ist übertrieben. Aber auch realistisch betrachtet ist es so: Ein bisschen mehr Elan und ein bisschen weniger Ekel im Umgang mit Biogas, vor allem mit Biomethan – das könnte auf dem deutschen Energiemarkt helfen.

Jens Reiher steht am Eingang der Biomethanraffinerie in Könnern. Er arbeitet hier, seit es die Anlage gibt, seit 2009. Reiher hat als Elektriker angefangen, jetzt ist er technischer Leiter. Er sagt Stahlkühe und redet vom Füttern, aber er sagt auch, ganz Techniker: „Im Prinzip startet der Prozess in unserer Anlage auf der Waage. Alle Substrate, die hier ankommen, werden dort verwogen.“ Eine Biogasanlage, die braucht biologisches Material, sie braucht Futter. Sie braucht Substrate, so heißt das im Fachsprech, und auf einer Anlage wie der in Könnern wird davon sehr viel benötigt: Die 16 Stahlkühe, die Bioreaktoren, verbrauchen 400 bis 450 Tonnen am Tag.

Ein Teil davon, eine braune Masse, die aussieht wie Erde, wird jetzt auf die Schaufel eines Radladers geschoben. Der Fahrer lenkt das Fahrzeug ein paar Meter, dann kippt er die Schaufel über einem Behälter aus, über dem Dosierer. Von dort aus gelangen Mais und Gülle, Zuckerrübenschnitzel und Hühnerkot automatisch in den Bioreaktor, in den runden Bau mit dem blauen Dach. Dort wälzen drei riesige Rührgeräte die schlammige Masse permanent um. Der Rest ist Biologie: Die Stoffe fangen zu gären an, es entsteht ein Gas, Biogas. Ist der Prozess einmal gestartet, kann er nicht mehr gestoppt werden, sagt Reiher. 60 Tage dauert es, im Durchschnitt, bis aus einer Pflanze oder einem anderen biologischen Stoff größtenteils Gas geworden ist.

Fütterung in Könnern: Ein Radladerfahrer liefert pflanzliches Material zur Vergärung ab. © Quelle: Stella Weiß

Bis hierhin ist die Raffinerie in Könnern eine ganz normale Biogasanlage. Denn die Mehrheit der rund 9000 solcher Betriebe in Deutschland produziert nur bis zu diesem Punkt: Biogas fertig, rein damit in ein kleines Kraftwerk, raus kommt meistens Strom. Bei einigen wenigen Biogasanlagen läuft das anders: Dort wird das Gas weiterverarbeitet zu Biomethan. Dem Stoff also, der Erdgas eins zu eins ersetzen kann. Und der eine deutlich bessere Klimabilanz hat. Wegen seiner Produktion ist er zwar nicht klimaneutral, und die Bilanz hängt unter anderem davon ab, ob Pflanzen vom Acker, Stroh oder Gülle in den Anlagen vergärt werden. Aber: Beim Verbrennen setzt Biomethan genau das CO₂ wieder frei, das die Pflanzen, aus denen das Gas gewonnen worden ist, vorher gebunden haben. Ein Kreislauf. Einer, den wir öfter nutzen sollten?

Gas muss stinken, aus Sicherheitsgründen

Jens Reiher steht jetzt auf dem Gelände der Biomethanraffinerie vor einem Gewirr aus silbernen Röhren, also vor einem der Gründe, warum es in Deutschland nicht mehr Biomethan gibt. Reiher sagt: „Die Gasaufbereitung, das ist ein relativ einfacher Prozess.“ Das eigentlich Komplizierte sei schon in den Bioreaktoren, in den Stahlkühen passiert. Aber was Reiher mit „relativ einfach“ meint, wird klar, als er dann viele weitere Minuten darüber spricht, was in den silbernen Rohren vor seiner Nase, im sogenannten Gasaufbereiter, genau passiert. Er redet vom Schwefel, der raus muss aus dem Biogas, über einen Aktivkohlefilter. Er redet von CO₂, das auch raus muss, über einen komplizierten Prozess aus der Chemikalie Amin, aus Hitze und Kälte. Vom Gefriertrocknen, das dem Gas das Wasser entzieht. Und dann, wenn das Gas ganz rein ist, wenn es nicht mehr stinkt, muss auch das noch geändert werden: Dem Methangas wird eine Art Parfüm beigemischt. Extrem teuer sei das, sagt Reiher. Aber Gas, das muss stinken, aus Sicherheitsgründen.

Ist eigentlich ganz einfach, findet der Techniker: Blick auf die am Ende doch komplizierte Verwandlung von Biogas in Biomethan. © Quelle: Stella Weiß

Soweit die Technik, der Aufwand. Es gibt aber noch einen zweiten Grund, warum aus Biogas so selten Biomethan gemacht wird in Deutschland. Und der hat etwas mit dem allzeit komplizierten EEG zu tun, dem Erneuerbare Energiengesetz. Bis 2021 wurden mit den Mechanismen darin, grob gesagt, vor allem die Biogasanlagen gefördert, die am günstigsten zu betreiben sind – also solche, in denen der Stoff nicht noch zu Methan aufbereitet wird, denn das kostet zusätzlich.

Dabei hat Biomethan gegenüber Biogas vor allem einen Vorteil: Es ist leicht zu transportieren, über das bestehende Gasnetz. In Könnern etwa wird Methan ins Netz eingespeist. Theoretisch kann es so überall hingebracht werden und zum Beispiel in Gaskraftwerken im ganzen Land verfeuert werden. Die Biogasverbände halten Biomethan deshalb für wichtig, will Deutschland sich künftig unabhängiger machen von Erdgas. „Wir brauchen weiter einen Energieträger, der jederzeit abrufbar ist, sagt zum Beispiel Martin Maslaton, stellvertretender Regionalsprecher des Fachverbandes Biogas in Sachsen. Die Wissenschaft ist da zwar etwas vorsichtiger, wir kommen gleich noch genauer darauf zu sprechen, warum. Trotz dieser Vorsicht sagt aber auch etwa Harry Schindler vom Deutschen Biomasseforschungszentrum in Leipzig: Zwar gebe es gute Gründe für beides – für die direkte Nutzung von Biogas und die Aufbereitung zu Biomethan. „Dennoch sollte man über den geringen Anteil von Biomethan nachdenken.“ Auch jetzt, sagt er, sei die Anreizstruktur für Biomethananlagen noch nicht ideal – obwohl die EU die Produktion von Biomethan auf dem Kontinent bis 2030 verdreifachen will.

Bis 2030 also. Und kurzfristig? In Zeiten der Energiekrise? Jens Albartus ist Chef des Unternehmens, das die Biogasanlage in Könnern betreibt. Weltec heißt es und hat seinen Sitz in Niedersachsen. „Ein Ausbau der Biomasse, den wir bräuchten, um Erdgas zu ersetzen, der ist kurzfristig nicht möglich“, sagt er. Aber er ist überzeugt davon, dass in allen Biogasanlagen Reserven stecken. „Zum Beispiel werden nach dem EEG nur bestimmte Mengen an produzierter Leistung vergütet“, sagt Albartus, und dass man diese Mechanismen streichen müsse: „Wir könnten in unseren eigenen Anlagen zwischen 15 und 20 Prozent mehr an Stromenergie produzieren.“ All das, sagt Albartus, ohne Mais oder andere Pflanzen zusätzlich anzubauen. Er findet aber, auch darüber sollte man offen nachdenken.

Experte: „Biogas muss nachhaltig sein“

Was Albartus anspricht, ist der große Streitpunkt bei der Frage: Wie gut kann Biogas uns als Erdgasersatz helfen, wie nützlich ist es bei der Energiewende? An diesem Punkt geht es schon seit Jahren darum: Wie viele Flächen sollten wir nutzen, um Pflanzen anzubauen, die weder wir selbst noch Schweine oder Rinder fressen – sondern die wir, sozusagen, in Biogasanlagen verfeuern?

Wegen dieses Streits hatte Biogas lange keinen guten Ruf. Zwar fällt auf Bauernhöfen, auf denen viele der Biogasanlagen stehen, oft Gülle an, die dann im Bioreaktor genutzt wird. Aber meistens reicht diese Gülle nicht – sondern es werden noch Pflanzen in den Reaktor geworfen, die extra für den Betrieb der Anlagen auf Feldern angebaut worden sind. Unter dem Stichwort „Teller statt Tank“ kritisierte deswegen etwa die Umweltschutzorganisation Greenpeace die Erzeugung von Biogas immer wieder. Und ist bis heute, auch nach dem Beginn des Krieges in der Ukraine, dagegen, mehr Biogas zu produzieren.

Die Nachhaltigkeit – das ist der Grund, warum die Wissenschaft vorsichtig ist bei ihren Prognosen, wie gut Biogas uns helfen kann. Der Grund, aus dem auch Harry Schindler vom Deutschen Biomasseforschungszentrum sagt: „Die Potenziale von Biogas in der aktuellen Energiekrise sind sehr begrenzt, vor allem die nachhaltigen Potenziale.“ Man könne die Biogasproduktion zwar mittelfristig aufstocken – müsse das aber nachhaltig tun, sprich, ohne dafür Flächen zu nutzen, auf denen sonst Lebensmittel angebaut würden. Schindler sieht aber Ausbaupotenziale. Etwa, wenn Gülle und Stroh stärker eingesetzt würden, oder das Material, das bei der Pflege von Naturschutzgebieten anfalle.

In Könnern, von der Biomethanraffinerie aus, kann man in einiger Entfernung Windräder sehen. Direkt neben den Stahlkühen liegt ein Solarpark. Ein Bild, das wie inszeniert scheint für einen banalen Gedanken: Ohne all das, was die erneuerbaren Energien so hergeben, wird die Energiewende, die sich Deutschland vorgenommen hat, nicht klappen. Anders als Sonne und Wind ist Biogas immer da. Trotz aller Nachhaltigkeitsfragen, sagt auch Schindler vom Biomasseforschungszentrum, sei auch Biogas ein wichtiger Bestandteil des Energiemarktes, den man erhalten sollte. Gerade wegen eines wilden Mischmasches an Gründen, wegen der Förderpolitik, der Strom- und der Lebensmittelpreise, gerade jedenfalls sieht es so aus: Die Zahl der Biogasanlagen, die in Deutschland gebaut werden, sinkt.

