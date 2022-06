Sammler freuen sich auf die nächste Kriegsbriefmarke

Die ukrainischen Bürgerinnen und Bürger haben wieder über ein neues Design ihrer Briefmarken abgestimmt. Das Gewinnerdesign ist in den Farben des Landes koloriert und bildet eine Szene des Krieges ab, die nicht nur Mut macht, sondern einen sogar ein wenig schmunzeln lässt.

Das ukrainische Postamt hat an diesem Mittwoch das Abstimmungsergebnis für eine neue Briefmarke veröffentlicht. Knapp 834 000 ukrainische Bürgerinnen und Bürger wählten aus fünf verschiedenen Designs ihren Favoriten.

Die Gewinnerbriefmarke kann sich sehen lassen. Es ist die Skizze eines ukrainischen Traktors, der einen offenbar zerstörten russischen Panzer abschleppt. Ein Bild, das auch durch deutsche Medien ging. Die Briefmarke trägt den Titel „Guten Abend, wir sind aus der Ukraine!“ und ist ganz patriotisch in den Farben blau und gelb gehalten.

Bereits im April zeigte die Wahl eines anderen Briefmarkendesigns, dass die Ukrainerinnen und Ukrainer trotz des Krieges ihren Sinn für Humor behalten haben. Aus über 500 Vorschlägen kürten sie die Illustration des Zeichners Boris Groh als Gewinner. Sie zeigt einen ukrainischen Soldaten, der einem russischen Schiff den Mittelfinger zeigt und trägt den Titel: „Moskwa“.

Claudia Roth (Bündnis 90/Die Grünen), Staatsministerin für Kultur und Medien, zeigt bei ihrer Ankunft in der ukrainischen Hafenstadt Odessa ein Geschenk, eine Briefmarke mit einem ukrainischen Soldaten, der den Mittelfinger zeigt. © Quelle: Kay Nietfeld/dpa

Auch diese Briefmarke spielt auf eine wahre Begebenheit an. Schiffe der russischen Marine, darunter die „Moskwa“, hatten damals die ukrainische Schlangeninsel attackiert. Via Funkspruch forderten die Russen die ukrainischen Soldaten auf, zu kapitulieren. Die Antwort des Marineinfanteristen „Russisches Kriegsschiff, f… dich!“ ging in die jüngste ukrainische Geschichte ein.

Die Briefmarke mit dem neuen Design werde innerhalb eines Monats zum Kauf erhältlich sein, verkündete das ukrainische Postamt auf Facebook. Es wird mit einem großen Ansturm gerechnet. Knapp 340 000 Menschen stimmten für das Motiv ab. Bereits beim letzten Mal standen die Menschen stundenlang am Hauptpostamt in Kiew Schlange, um ein Exemplar der Briefmarke zu ergattern.

