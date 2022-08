Auf Samos bebt die Erde: Ein Erdbeben der Stärke 4,8 riss Einwohner und Touristen am Sonntagmorgen aus dem Schlaf. Auch auf den Nachbarinseln war es zu spüren.

Athen. Ein Erdbeben der Stärke 4,8 hat am Sonntagmorgen die griechische Ferieninsel Samos erschüttert. Das Zentrum des Bebens lag rund zwölf Kilometer unterhalb des Meeresgrundes in der Meerenge zwischen Samos und der türkischen Ägäisküste bei Kusadasi, wie das Geodynamische Institut in Athen meldete. „Verletzte oder nennenswerte Schäden hat es nicht gegeben“, sagte der Bürgermeister der Hauptortschaft Giorgos Stantzos.

Einwohner und zahlreiche Touristen wurden auf der Insel aus dem Schlaf gerissen, da sich der Erdstoß um 6.25 Uhr morgens ereignete. Spürbar war das Beben auch auf den Inseln Chios, Ikaria und entlang der türkischen Ägäisküste, wie örtliche Medien berichteten.

RND/dpa