Brand in Motorradladen: Zwei Feuerwehrleute bei Löscharbeiten ums Leben gekommen

Sankt Augustin. Nach dem Brand mit zwei toten Feuerwehrleuten in Sankt Augustin bei Bonn laufen die Ermittlungen zur Brandursache. Weitere Hintergründe sind nach Angaben der Polizei vom Montagmorgen im Laufe des Tages zu erwarten. Das Feuer in dem Motorradladen war am Sonntagmittag aus noch ungeklärter Ursache ausgebrochen.

Bei den beiden Opfern handelt es sich laut der Stadt um einen Mann und eine Frau der Freiwilligen Feuerwehr. Sie galten am Sonntag zunächst als vermisst. Am frühen Montagmorgen hieß es von der Stadt schließlich, es gebe die traurige Gewissheit, dass die beiden tot seien. „Dieses tragische Ereignis macht uns alle bestürzt und fassungslos“, sagte Bürgermeister Max Leitterstorf nach dem Fund der Leichen. „In erster Linie sind unsere Gedanken und unser Mitgefühl bei den Familien und Angehörigen der beiden sowie bei ihren Kameradinnen und Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr Sankt Augustin“, hieß es weiter. Die Stadt werde die beiden Mitglieder der Feuerwehr nie vergessen.

NRW-Ministerpräsident äußert Anteilnahme

Auch Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Hendrik Wüst (CDU) äußerte per Twitter seine Anteilnahme. „In tiefer Trauer gedenken wir der mutigen Feuerwehrleute, die heute ihr Leben bei einem Einsatz in Sankt Augustin verloren haben.“ Ihr selbstloser Einsatz verdiene den größten Respekt, schrieb er weiter. Seine Anteilnahme gelte den Hinterbliebenen.

Ebenso zeigte sich der Deutsche Feuerwehrverband betroffen. „Wir sind erschüttert!“, schrieb Verbandspräsident Karl-Heinz Banse bei Twitter. Seine Gedanken seien bei den Familien der Verstorbenen.

Brandursache noch unklar

Mehr als 200 Einsatzkräfte waren vor Ort, um den Brand in dem Motorradgeschäft mit angrenzender Werkstatt zu löschen. Elf von ihnen seien verletzt worden, fünf der Verletzten in Krankenhäuser gebracht worden. Die Verletzungen hätten auch mit der großen Hitze am Sonntag zu tun. Die Brandursache war zunächst unklar.

Nach dem Vorfall sei die gesamte freiwillige Feuerwehr von Sankt Augustin außer Dienst gestellt worden, sagte Bürgermeister Leitterstorf. Feuerwehrleute aus anderen Kommunen hätten die Löscharbeiten übernommen. Diese sind nach Polizeiangaben vom Montag mittlerweile abgeschlossen. Die Räumarbeiten dauerten jedoch noch mehrere Tage an, sagte ein Polizeisprecher. Nach Angaben der Stadt kommt es deswegen auch am Montag noch zu Verkehrsbeeinträchtigungen in der Innenstadt des Stadtteils Niederpleis. Ebenso bleibe ein Kindergarten geschlossen.

RND/dpa