Saudi-Arabien: Beschränkungen für muslimische Pilgerfahrt Hadsch aufgehoben

Während ihrer Umrah-Rituale verrichten die Muslime in weißer Kleidung das Freitagsgebet rund um die Kaaba, das heiligste Heiligtum des Islam (Archivbild).

Dubai. Saudi-Arabien hat nach eigenen Angaben Beschränkungen für die muslimische Pilgerfahrt Hadsch aufgehoben. Es könnten wieder so viele Menschen am Hadsch teilnehmen wie vor Beginn der Coronavirus-Pandemie.

Das teilte der Minister für die Pilgerfahrt, Taufik bin Fausan al-Rabiah, am Montagabend laut der staatlichen Nachrichtenagentur Spa mit. Es gebe keine Altersbeschränkungen.

2022 waren eine Million Gläubige zugelassen

In den vergangenen Jahren durften nur Muslime im Alter von 18 bis 65 Jahren am Hadsch teilnehmen. 2019 hatten noch mehr als 2,4 Millionen Menschen die Pilgerfahrt gemacht. 2020 wurde der Umfang auf 1000 Bewohner Saudi-Arabiens beschränkt. 2021 konnten rund 60.000 Einwohner teilnehmen. 2022 waren eine Million Gläubige zugelassen.

Jeder Muslim, der körperlich dazu in der Lage ist, soll einmal in seinem Leben den Hadsch auf sich nehmen. Vor der Coronavirus-Pandemie kamen jedes Jahr Millionen von Menschen in die für Muslime heilige Stadt Mekka, wo sich die Kaaba befindet.

Gläubige Muslime beten fünf Mal täglich in Richtung der Kaaba. Der diesjährige Hadsch findet Ende Juni statt.

