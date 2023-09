﻿Fluglärm am BER: Nach 19 Jahren Schallschutzodyssee zahlen die Schulzes lieber selbst

Waltersdorf. Es ist viel Papierkram zusammengekommen. Anträge, Gutachten, Briefe. Eine ganze Kiste voll mit Schallschutzunterlagen haben Bernd und Saskia Schulze in den vergangenen zwei Jahrzehnten gesammelt. Zeugnisse einer langen Odyssee, die kein gutes Ende fand.

„Wir wollten es wirklich“, betont Bernd Schulze. Doch am Ende habe der jahrelange Kampf ihn und seine Frau vor allem Nerven gekostet. Nun haben sie auch die letzten Fenster der Veranda ihres Hauses in Waltersdorf für etwa 8000 Euro auf eigene Rechnung erneuern lassen. „Wir wollen uns nicht mehr damit rumärgern“, sagt der 67-Jährige.

Flughafen BER: Ist das Schallschutzprogramm gescheitert?

Eigentlich müsste der Flughafen den Schallschutz der Schulzes zahlen. Denn das Haus, in das sie vor 37 Jahren eingezogen sind, befindet sich in der Siedlung Waltersdorf und damit in der Einflugschneise des BER. Den Krach über ihnen machen vor allem die Flieger, die über die Nordbahn starten und landen. Für Menschen wie die Schulzes wurde das Schallschutzprogramm des BER konzipiert.

Tatsächlich bezahlt hat der BER bisher aber nur für wenige Umrüstungen. Von den rund 14.700 Anspruchsberechtigten im Tagschutzgebiet des Flughafens hatten zuletzt noch immer weniger als 600 den Schallschutzeinbau bezahlt bekommen. Die Flughafengesellschaft sieht dabei die Anwohnerinnen und Anwohner unter Zugzwang. Immer wieder appellierten die BER-Verantwortlichen in den vergangenen Jahren an die Anspruchsberechtigten, die bewilligten Maßnahmen umzusetzen. Bernd Schulze ärgert sich über solche Appelle. Er sagt: „Wir sind beim Flughafen nie auf Ehrlichkeit gestoßen.“

Begonnen hat die Schallschutzodyssee der Schulzes im Jahr 2004. Damals stellen sie den ersten formlosen Antrag auf Schallschutz. Doch zur Ermittlung ihres Anspruchs kommt es in den ersten Jahren nicht. In den Unterlagen der Schulzes finden sich Verweise auf Infoveranstaltungen und eine ungeklärte Rechtslage. Erst im Jahr 2012 reichen die beiden schließlich ihren ersten formellen Antrag auf Schallschutz ein. Derweil verzögert sich die Flughafeneröffnung immer weiter. Erst im Jahr 2015 bekommen die Schulzes mehrfach Besuch von Sachverständigen, die ihren Anspruch prüfen.

Schallschutzodyssee: BER prüft Anspruch der Schulzes mehrfach

Bewilligt wird ihnen daraufhin Schallschutz im Wert von rund 17.500 Euro. Doch die Ermittlung sei fehlerhaft gewesen, betonen die Schulzes. Ein Jahr später kommen die Sachverständigen erneut, bewilligt werden nun Umbauten im Wert von 16.500 Euro, doch viel geändert hat sich laut Bernd Schulze nicht in der Objektbeurteilung.

„Wir müssten demnach Türen einbauen, um Teile des Hauses zu schützen“, sagt er. Schallschutzlüfter im Schlafzimmer würden die Dämmung zerstören. „Das ist technisch völliger Unsinn“, sagt Bernd Schulze. Ihr Holzfenster in der Küche sei wiederholt als Kunststofffenster ausgewiesen worden. Die Fenster der Veranda seien gar nicht aufgeführt gewesen.

Der Schönefelder Ortsteil Waltersdorf ist stark von Fluglärm betroffen. Er liegt zwischen den Einflugschneise der Nord- und Südbahn des Flughafens BER. Die Eheleute Schulze wohnen in der Siedlung Waltersdorf (auf der Karte oben rechts). © Quelle: Johannes Vetter

Die Schulzes wollen eine erneute Prüfung, sie verfassen auch einen Brief an die Geschäftsführung der Flughafengesellschaft, ohne Erfolg. „Das hält keiner durch auf die Dauer“, sagt Saskia Schulze rückblickend. „Wir mussten mit unseren Nerven haushalten“, berichtet sie.

Ende das Jahres 2018 schreibt ihnen die Flughafengesellschaft wieder, sie sollten die Ansprüche erneut prüfen lassen. Wenig später schicken die Schulzes abermals die Unterlagen, wieder kommen Sachverständige vorbei. Die dritte Objektbeurteilung ergibt einen Anspruch auf Schallschutz im Wert von rund 41.000 Euro.

Schallschutz am Flughafen BER: Etwa die Hälfte der Betroffenen hat Entschädigung bekommen

Nun sind die Fenster der Veranda aufgeführt. Doch das Arbeitszimmer wird nicht als schützenswerter Raum anerkannt, weil das Fenster zu klein und der Lichteinfall zu gering sei. Das Problem mit den Lüftern bleibt. Das Holzfenster ist in der Objektbeurteilung weiterhin ein Kunststofffenster. Die Schulzes sind enttäuscht. Der schallschutzbezogene Verkehrswert ihres Hauses wird von der Flughafengesellschaft auf rund 200.000 Euro taxiert. Damit ist auch eine Entschädigungszahlung ausgeschlossen.

Eine Entschädigung zahlt der Flughafen nur, wenn die Kosten des Schallschutzumbaus 30 Prozent des schallschutzbezogenen Verkehrswerts übersteigen. Das ist in der Vergangenheit bei vielen Betroffenen der Fall gewesen. Von den 14.700 Anspruchsberechtigten des Tagschutzgebietes am BER hatten zuletzt 7300 eine Entschädigung erhalten. Wie viele dann tatsächlich umfassenden Schallschutz einbauen lassen haben, ist nicht klar.

Streit um Verkehrswert des Hauses mit dem BER

Den vom Flughafen ermittelten Verkehrswert ihres Hauses halten die Schulzes für zu hoch. Tatsächlich räumt auch die Flughafengesellschaft im Jahr 2021 in einem Schreiben an die Schulzes ein, den „falschen Sachwertfaktor angesetzt“ zu haben. Der schallschutzbezogene Verkehrswert wird erneut geprüft. Nun soll das Haus der Schulzes 177.000 Euro wert sein. Immer noch zu viel, um eine Entschädigungszahlung zu bekommen.

Fair sei das nicht, sagen die Schulzes. Denn in der Verkehrswertermittlung seien Teile ihres Grundstücks als Bauland ausgewiesen, obwohl sie darauf nicht bauen dürften. Eine Bauvoranfrage für ein weiteres Haus auf ihrem Grundstück war schon 2020 als „planungsrechtlich unzulässig“ vom Landkreis Dahme-Spreewald abgewiesen worden.

Ehepaar beschwert sich beim Aufsichtsrat des Flughafens BER

Deshalb lassen sich die Schulzes im Jahr 2022 ein eigenes Gutachten erstellen. Die von ihnen in Auftrag gegebene Verkehrswertermittlung ergibt einen Grundstückswert von nur etwa 89.000 Euro. Anerkennen will der Flughafen das Gutachten jedoch nicht.

Daraufhin wenden sich die Schulzes direkt an den Aufsichtsrat des BER. Der verweist die Sache wieder an den zuständigen Fachbereich der Flughafengesellschaft, der in einem Antwortschreiben jegliche Fehler von sich weist. Auf ein erneutes Beschwerdeschreiben der Schulzes antwortet dann schließlich doch noch der Chef des Aufsichtsrates, Jörg Simon. Darin betont er, die von der Flughafengesellschaft in Auftrag gegebenen Gutachten hätten vor Gericht bisher stets standgehalten.

„Wir müssten nun den Klageweg beschreiten“, sagt Bernd Schulze. Bis zur finalen Entscheidung würden dann weitere Jahre vergehen, ist er sich sicher. „Das wollen wir nicht“, betont er. Lieber wollten sie einen Schlussstrich ziehen.

Schallschutz am BER: Betroffene Klagen vor Gericht

Ungeschützt gegen den Lärm sind die Schulzes nicht mehr. Neben den zuletzt erneuerten Fenstern der Veranda haben sie über die Jahre immer wieder auf eigene Rechnung in Schallschutz investiert. Das Dach hatten sie schon im Jahr 2012 mit umfassender Schalldämmung erneuert. Später kamen neue Fenster für die untere Etage dazu. Auch das Holzfenster in der Küche hat eine Schallschutzverglasung bekommen.

Am Ende hat sich der Papierkram für die Schulzes nicht gelohnt. Sie sagen, in ihrer Nachbarschaft hätten einige Ähnliches durchgemacht und große Papierstapel angehäuft. Teilweise hätten Nachbarn wie sie auf eigene Rechnung Schallschutz einbauen lassen, nur wenige hätten den Umbau vom Flughafen bezahlt bekommen. „Die meisten haben einfach resigniert“, sagt Bernd Schulze.

Bis ins Jahr 2025 haben die Betroffenen noch Zeit, um sich auf Kosten des Flughafens Schallschutz einbauen zu lassen. Am Oberverwaltungsgericht wurde zuletzt eine Reihe von Klagen dazu verhandelt.

Dieser Artikel erschien zuerst in der „Märkischen Allgemeinen Zeitung“.