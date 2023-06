﻿Gewalt im Amateurfußball: „Ich muss die Spieler schützen“

Ein Schiedsrichter entscheidet in der 90. Minute auf Abseits. Ein Spieler ist nicht einverstanden – und schlägt zweimal mit der Faust zu. Gewalt, Bedrohung und Diskriminierung gegenüber Unparteiischen ist im Amateurfußball immer wieder ein Thema. Schiedsrichter fordern mehr Schutz – doch der DFB sieht die Gesellschaft in der Pflicht.

Die 90. Minute im Duell des 1. Rödelheimer FC 02 II gegen die TSG 51 Frankfurt II in der Kreisliga C läuft. Der Tabellenführer führt gegen den Fünftplatzierten mit 3:2 kurz vor dem Abpfiff. Ein hitziges Spiel. Die TSG 51 ist im Angriff, die Nummer 11 läuft im Strafraum an, doch Schiedsrichter Dragan Vojvodanovic entscheidet auf Abseits. Er sieht die 11 noch auf sich zulaufen. Ein Schlag trifft ihn am linken Ohr. Vojvodanovic dreht sich um, die zweite Faust landet in seinem Gesicht.