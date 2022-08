Oder-Fischsterben: Ostsee könnte verschont bleiben

Erstmals seit Bekanntwerden des massenhaften Fischsterbens in der Oder gibt es positive Nachrichten: Eine Probefischung in Potsdam zeigt, dass auch Tiere überlebt haben. Und im Nordosten könnte sich die Gefahr in Grenzen halten. Die Regierungen aus Polen und Deutschland kündigen indes Ursachenforschung an.