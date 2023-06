Schiffsunglück vor Griechenland: Überlebende berichten von Zuständen auf dem Unglücksboot

Athen. Die griechische Nachrichten-Webseite kathimerini.gr hat Auszüge aus den Aussagen von zwei Überlebenden des tödlichen Schiffsunglücks vom Mittwoch vor Südwestgriechenland veröffentlicht, bei dem mehr als 500 Menschen ertrunken sein könnten. Die Männer im Alter von 23 und 24 Jahren wollten nur ihre Vornamen nennen.

Der Syrer Hassan sagte den griechischen Behörden, er sei allein unterwegs gewesen und schätze die Zahl der Passagiere an Bord des überfüllten Fischkutters auf zirka 700. Der Kapitän und etwa 14 weitere Personen auf den Schiff hätten für die Schleuser gearbeitet, die die Überfahrt von Libyen nach Italien organisiert hätten. Diese hätten sich als einzige frei auf dem Kutter bewegen können. Er habe einem von ihnen 10 Euro bezahlt, um an Deck zu dürfen. Im Inneren des Schiffes habe er nur schlecht atmen können, sagte der 23-Jährige.

Kaum Essen und nur schmutziges Wasser

Hassan sagte, an Bord habe es nur wenig zu essen und schmutziges Wasser gegeben. Am Dienstagmorgen seien die Vorräte aufgebraucht gewesen. Die Passagiere hätten sich beklagt. Er und andere hätten zudem den Eindruck gehabt, dass der Kapitän vom Kurs abgekommen sei und Italien nicht würde erreichen können. Dieser habe nach Klagen am späten Dienstagabend schließlich über sein Satellitentelefon einen Hilferuf abgesetzt.

Als in der Nacht ein Schiff der griechischen Küstenwache eingetroffen sei, sei der Kutter plötzlich gekentert und er habe sich im Wasser wiedergefunden, sagte Hassan. Die Küstenwache habe ihn und andere in ein Schlauchboot gezogen. Zwei, drei andere Schiffe seien ebenfalls zu Hilfe gekommen. Keiner der Überlebenden habe eine Rettungsweste gehabt. Sie seien nach Kalamata in Griechenland gebracht worden. Er habe anhand von Bildern sieben Menschen als Mitarbeiter der Schleuser identifiziert.

Insgesamt wurden 104 Menschen gerettet und 78 Leichen geborgen. Mehr als 500 Menschen werden vermisst. Die Chancen, dass von ihnen noch jemand am Leben ist, sind äußerst gering.

Und plötzlich neigte sich der Kutter nach einer Seite

Der zweite Überlebende, dessen Aussagen kathimerini.gr auszugsweise veröffentlichte, ist der Pakistaner Rana. Der 24-Jährige sagte, der Kutter sei am 9. Juni von Libyen aus in See gestochen. Nach drei Tagen sei der Motor ausgefallen. Die Mannschaft habe ihn wiederholt repariert. Doch die Maschine habe immer wieder Aussetzer gehabt.

Am Dienstag, einige Stunden vor dem Untergang, hätten Ägypter an Bord ein vorbei fahrendes Handelsschiff um Wasser gebeten. Die Mannschaft habe ihnen ein paar Flaschen herübergeworfen. Die Ägypter hätten sie aufgefangen, für sich behalten wollen und erst nach einem Kampf mit den anderen geteilt. Der Motor sei endlich wieder angegangen, aber nach einer halben Stunde erneut gestoppt worden. Rana vermutete, die Mannschaft habe ihn abgeschaltet, damit Handelsschiffe den Kutter nicht hören könnten.

Plötzlich habe sich der Kutter nach einer Seite geneigt. Dort sei Wasser eingedrungen. Viele seien in Panik auf die andere Seite des Schiffes geeilt. In diesem Augenblick sei der Kutter gekentert. Rana sagte, er sei ins Wasser gesprungen. Obwohl er nicht Schwimmen könne, habe er sich ein paar Minuten über Wasser gehalten, bevor ein großes Schiff ihn gerettet habe. Seine Frau und seine Kinder seien unter Deck gewesen und hätten nicht überlebt. Wie viele Kinder es waren, geht aus der Veröffentlichung nicht hervor.

Die Todesfahrt kostete zwischen 4000 und 8000 Euro

Die beiden Überlebenden schilderten auch, wie sie auf den Kutter geraten sind. Hassan sagte, er habe drei Jahre im Libanon gearbeitet und dann in einer Vorstadt von Damaskus gelebt. In der Hoffnung, nach Deutschland zu kommen, sei er nach Libyen geflohen, wo er sich 40 Tage lang mit schlecht bezahlten Arbeiten durchgeschlagen habe. Schleuser hätten ihn in verschiedene Unterkünfte gebracht. In der letzten seien etwa 300 Menschen gewesen. Am 9. Juni hätten sie ihn in einen Hafen gebracht, wo er und andere mit kleineren Boote zu dem alten rostigen Kutter gebracht worden seien. Sein Vater habe einem Mittelsmann 4500 Dollar (gut 4100 Euro) gegeben, der die Schleuser nach Hassans Ankunft in Italien bezahlen sollte.

Rana sagte, er und seine Familie seien über Dubai und Ägypten nach Libyen gekommen, wo sie mit dem Auto zu einer Reihe von Zufluchtsorten gebracht worden und schließlich im ostlibyschen Tobruk angekommen seien. Eigentümer des Unglückskutters sei ein pakistanischer Landsmann gewesen, der in Libyen lebe. Diesem habe er 8000 Dollar gezahlt. Sein Bruder in Italien habe die Zahlung arrangiert und solle dem Schleuser nach geglückter Überfahrt den Rest der vereinbarten Summe zahlen. Wie viel das sei, wisse er gar nicht. 2000 Dollar habe er zurückbekommen, um sie dem Bruder des Schleusers in Libyen zu geben.

