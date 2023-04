Wenn der Papagei bis sechs zählt

Als Alex am 6. September 2007 starb, war das Medienecho groß. Das lag nicht daran, dass seine letzten Worte an Irene Pepperberg am Abend vor seinem Tod lauteten: „Sei brav, bis morgen. Ich liebe dich.“ Das war Alex‘ übliche Verabschiedung. So hat es die US-Tierpsychologin Pepperberg – Schwerpunkt: Sprache und Kommunikation – berichtet.

Alex war ein afrikanischer Graupapagei, er hat die Tierforschung verändert. Alex hatte belegt, was Verhaltenswissenschaftler nicht wahrhaben wollten: Nicht nur Menschen verfügen über Intelligenz. Auch Tiere können eigenständig und kreativ denken.

Alex besaß kognitive Fähigkeiten. Er plapperte nicht einfach Gehörtes nach wie ein Papagei in einem Abenteuerfilm, der auf der Schulter eines Piraten hockt. Er reagierte auf die Bedeutung und nicht allein auf den Klang von Worten.

Papagei Alex war ein Star

Das hatte die Harvard-Forscherin Pepperberg herausgefunden. Die längste Zeit von Alex‘ 31-jährigem Papageienleben hatte sie an seiner Seite verbracht und den Vogel trainiert. In der Forschung galt er als Star, in Fernsehshows auch.

Am Ende hatte der Papagei einen aktiven Wortschatz von insgesamt 200 Wörtern erlernt, 500 verstand er zumindest. Zählen konnte er bis sechs, noch dazu Farben auseinanderhalten. Er wusste genauso zwischen „mehr“ und „weniger“ wie auch zwischen „größer“ und „kleiner“ zu unterscheiden.

Alex kommunizierte mit seinem Gegenüber. Erbat er sich eine Banane („Wanna banana“) und bekam stattdessen eine Nuss serviert, wiederholte er den Wunsch oder schwieg vielsagend. Es konnte auch sein, dass er die Nuss verärgert in Richtung Mensch schleuderte.

Er ersann sinnhafte Kombinationen aus ihm bekannten Wörtern. Einen Kreis bezeichnete er als „Nicht-Eck“ (None-Corner). Schließlich hatte er gelernt, eine geometrische Figur nach der Zahl ihrer Ecken zu benennen. War er der Meinung, genug gearbeitet zu haben, sagte er: „I‘m gonna go away“ (Ich werde weggehen). Weniger kluge Artgenossen verbesserte er: „Sprich deutlich! Sag es genauer!“

Vogellernexperiment

Nach Ansicht Pepperbergs stand Alex auf dem intellektuellen Niveau eines fünfjährigen Kindes. Den Namen Alex hatte sie nicht zufällig gewählt: Es handelt sich um ein Akronym für „Avian Learning Experiment“ (Vogellernexperiment). Alex trug seinen Teil dazu bei, dass die Wissenschaft das menschliche Verhältnis zum Tier neu bewertete. Der Weg dahin war weit.

Der griechische Philosoph Aristoteles hatte im vierten Jahrhundert vor Christus geurteilt: „Da die Natur nichts Zweckloses oder Unnützes hervorbringt, so ist es unleugbar wahr, dass sie alle Tiere um des Menschen willen hervorbrachte.“ Das ist nur ein Beispiel, wie der Mensch seine Mitgeschöpfe unterschätzte – nicht zuletzt deshalb, um sie ohne schlechtes Gewissen ausbeuten zu können. Der französische Philosoph René Descartes sprach im 17. Jahrhundert vom „Quietschen eines Rades“, wenn er die Schmerzensschreie von Tieren meinte. Die Mitgeschöpfe fühlten seiner Ansicht nach: nichts. Sie waren eine Art Maschine.

Erst Charles Darwin brachte das Verhältnis von Mensch und Tier ins Wanken. Wenn die Evolutionstheorie zutraf, dann verband die beiden mehr, als Ersterem lieb war. Der gemeinsame Weg trennte sich womöglich, als der Mensch den Umgang mit dem Feuer erlernte. Zu viel auf sein Gehirn einbilden sollte sich der Homo sapiens aber nicht: Das des Pottwals wiegt bis zu zehn Kilo.

Haben Tiere ein Recht auf freie Entfaltung?

Sogenannte Human-Animal-Studies werden erst seit wenigen Jahrzehnten betrieben: Forscher gehen dem Verhältnis von Mensch und Tier auf den Grund. Heute staunen wir über die Intelligenz nicht nur von Papageien, sondern auch von Delfinen oder Affen. Raben rodeln verschneite Hausdächer hinunter. Als „Schlitten“ benutzen sie etwa Plastikdeckel. Sie haben Spaß am Wintersport.

Neuere Forschungen legen nahe, dass Wölfe, Krähen oder Ratten über einen Gerechtigkeitssinn verfügen. Spätestens seit Sy Montgomerys Sachbuch „Rendezvous mit einem Oktopus“ wissen wir, dass auch Kraken bindungsfähig sind. Inzwischen hat sich eine Oktopusart gefunden, die Werkzeuge benutzt – ein bislang unter Wirbellosen einmaliges Verhalten.

Unsere Wertschätzung dem Tier gegenüber hat das nicht unbedingt verändert: Noch immer sperren wir viele Arten in dunkle, überfüllte Ställe und sehen in ihnen lediglich zukünftige Steaks und Bratwürste.

Heute debattieren Ethiker darüber, ob Tiere ein Recht auf Leben, körperliche Unversehrtheit und freie Entfaltung haben. Klar ist aber auch: Wir zerstören die Lebensräume der Tiere. Wir unterwerfen sie unseren – oft ökonomischen – Interessen. Der Theologe Eugen Drewermann hat mal gesagt: Wer immer noch bezweifle, dass Tiere über eine Seele und Gefühle verfügten, habe wohl selbst keine.