Feuer auf historischem Gut der Günther Fielmann Stiftung – 220 Einsatzkräfte vor Ort

Schierensee. Bei einem Brand einer Scheune auf dem historischen Gut Schierensee (Kreis Rendsburg-Eckernförde) ist ein Mitarbeiter verletzt worden. Der Mann sei mit Verbrennungen an der Hand und im Nackenbereich in eine Klinik gebracht worden, teilte die Feuerwehr mit. Fünf Pferde, die in der Scheune untergebracht waren, konnten gerettet werden.

Nach Angaben von Feuerwehrsprecher Daniel Passig stand der Pferdestall von Gut Schierensee in Flammen, berichteten die „Kieler Nachrichten“. Die anderen Gebäude auf dem weitläufigen Gelände, das der Günther Fielmann Stiftung gehört, waren von dem Feuer nicht betroffen. Günter Fielmann (83) ist Mehrheitsaktionär der Fielmann AG. Das Unternehmen ist unter anderem aus der Brillen-Branche bekannt. Er zählt mit einem Familienvermögen von rund sechs Milliarden Euro zu den 500 reichsten Menschen der Welt.

Der Unternehmer Günther Fielmann. © Quelle: Christophe Gateau/dpa

220 Einsatzkräfte vor Ort

Das Feuer auf dem Gut Schierensee war am Sonntagabend gegen 20 Uhr in dem rund 30 mal 120 Meter großen Gebäude ausgebrochen. Rund 220 Einsatzkräfte waren den Angaben zufolge bis zum späten Abend im Einsatz. Am Montag waren noch einige Feuerwehrleute für Nachlöscharbeiten vor Ort, hieß es. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Zur Schadenshöhe konnten zunächst keine Angaben gemacht werden.

Günther Fielmann Stiftung seit 1999 Eigentümer

Auf der Website schreibt die Günther Fielmann Stiftung, dass das Gut Schierensee ein Kulturdenkmal sei. „Die gemeinnützige Günther Fielmann Stiftung Schierensee gewährleistet über ihre Erträgnisse den Erhalt des Gutes. Caspar von Saldern, kaiserlich-russischer Staatsminister und geheimer Rat, errichtete von 1776 bis 1782 diesen Herrensitz mit quer gestelltem Ehrenhof, Wirtschaftsgebäuden und einem großzügigen Park. Die vielfach prächtige Innenausstattung, Inventar und Kunstgegenstände stammen überwiegend aus dem nordischen Raum des 18. Jahrhunderts, werden gepflegt, behutsam ergänzt und erweitert, das in Zusammenarbeit mit Landesmuseum und Denkmalpflege“, heißt es weiter zur Historie.

Im Jahr 1968 kaufte der Verleger Axel Springer das Gut zunächst und renovierte es. Seit 1999 ist die Günther Fielmann Stiftung der Eigentümer.

RND/nis mit dpa