﻿Schleswig-Holstein will Blitzer für Handynutzung hinterm Steuer einführen

Kiel. Handysünder am Steuer müssen sich in Schleswig-Holstein bald noch mehr vorsehen. Der Norden plant die Einführung von Handyblitzern. Rheinland-Pfalz prescht als erstes Bundes­land bereits vor. Ein Pilotprojekt in Trier und Mainz mit der Monocam habe Erfolg gehabt, heißt es dort. Man habe die Zahl der „Ablenkungsverstöße“ an den Kontrollstellen mehr als halbieren können.

Innenministerin für Monocam-Anschaffung

Kiels CDU-Innenministerin Sabine Sütterlin-Waack macht sich ebenfalls für eine Anschaffung stark. Derzeit sei der Personalaufwand sehr hoch, wenn man Handyverstöße feststellen wolle. Das Kamerasystem würde die Beamten entlasten. Die Unfallfolgen bei Handyverstößen seien oft verheerend, zum Beispiel, wenn ein Handynutzer sein Auto in den Gegenverkehr steuere.

So sieht die Monocam zur Aufzeichnung von Handysündern am Steuer aus. Das System erkennt, wenn ein Pkw- oder Lkw-Fahrer zum Smartphone oder Tablet greift, und macht dann automatisch ein Foto. © Quelle: Harald Tittel/dpa

Aus Datenschutzgründen sei das alles aber nicht ganz unproblematisch, heißt es bei der FDP‑Opposition im Kieler Landtag. „Es dürfen keine Fotos oder Videos anlasslos gespeichert werden“, mahnt der Fraktionschef der Liberalen, Christopher Vogt.

Tatsächlich filmt die Monocam an der Kontrollstelle die Autofahrer unablässig in einer Art Livestream. Das System erkenne dabei automatisch, wenn ein Autofahrer sein Handy oder Tablet in der Hand hält, und mache dann gezielt ein Foto von diesem Fahrzeug.

Polizistenblick vorerst noch unersetzlich

Anschließend lasse man die Bilder aber auch noch von geschulten Polizisten und Polizistinnen auswerten, heißt es in Rheinland-Pfalz – denn hundertprozentig zuverlässig funktioniert das System offenbar doch noch nicht. „Nicht alle Aufnahmen sind eindeutig.“

Bei der Landtags‑SPD hat man dennoch keine Bedenken. „Smartphones sind eine der Hauptursachen für Unfälle. Mehr Kontrollen bringen mehr Sicherheit“, sagt deren Innenpolitiker Niclas Dürbrook.

SPD hat keine Bedenken gegen Blitzereinsatz

Dürbrook erwartet, dass die schwarz-grüne Landesregierung in Kiel die Ergebnisse aus Rheinland-Pfalz mit Blick auf einen möglichen Einsatz in Schleswig-Holstein genau auswerte. „Grundsätzlich stünde ich einer Einführung offen gegenüber.“

Die Grünen in der Landesregierung bremsen allerdings aus ganz ähnlichen Gründen wie die FDP. Das Grundgesetz stelle nun einmal hohe Anforderungen, „wenn ein automatisiertes System erst mal alles filmt, was an ihm vorbeifährt“, sagt der Grünen-Innenpolitiker Jan Kürschner. Dafür müsse die Technik einwandfrei funktionieren und auch einen echten Beitrag zur Senkung der Unfallzahlen leisten.

Für die Blitzer wäre eine Gesetzesänderung notwendig

„Das müsste alles kritisch geprüft werden, bevor diese Technik zu einem Einsatz kommt“, sagt Kürschner. Es müsse eine gesellschaftliche „Überwachungs-Gesamtrechnung“ aufgemacht werden. „Das mahnt auch das Bundesverfassungsgericht an.“

Tatsächlich müsste zunächst wie in Rheinland-Pfalz das Polizeigesetz geändert werden, bevor die neue Technik an den Start gehen könnte. Sütterlin-Waack will sich dafür einsetzen. „Das Interesse der Allgemeinheit an der Sicherheit des Straßenverkehrs dürfte schwerer wiegen, als das Recht auf informationelle Selbstbestimmung der Geblitzten“, sagt die Ministerin.

15.797 Autofahrer wurden 2022 bereits am Handy erwischt

Wenn es zu so einer mit den Datenschützern abgestimmten Gesetzesänderung käme, würde der ADAC den Einsatz der Handyblitzer begrüßen, sagt dessen Sprecher Rainer Pregla. Sie könnten die Sicherheit für die Verkehrsteilnehmer erhöhen. Denn ein Handy am Steuer lenke nun mal sehr ab. „Im schlimmsten Fall kann das tödlich enden.“

Die Landespolizei in Schleswig-Holstein weist in ihrem Verkehrssicherheitsbericht eine steigende Zahl solcher Delikte aus. Im Jahr 2022 wurden demnach 15.797 Autofahrer erwischt, die mit dem Handy am Ohr telefonierten, Nachrichten tippten oder andere „technische Funktionen nutzten“. Bis zu 15 Prozent aller Unfälle gingen auf das Konto von Handysündern.

ADAC warnt vor zu viel Technik im modernen Armaturenbrett

An der Ablenkung seien aber nicht immer nur Handys schuld, sondern auch die Autohersteller, sagt Rainer Pregla – indem sie die Autos mit immer mehr berührungs­empfindlichen Bildschirmen und Steuerungsvorrichtungen ausstaffieren.

Der ADAC habe in umfangreichen Tests nachgewiesen, dass viele Autofahrer mit der Fülle der Informationen in neuen Pkw schlichtweg überfordert seien. „Teilweise finden sich wichtige Funktionen in unübersichtlichen Untermenüs versteckt.“ Der Ablenkungsfaktor beim Blick auf diese Monitore sei „enorm und teilweise sehr gefährlich“.

Dieser Artikel erschien zuerst bei den „Lübecker Nachrichten“.