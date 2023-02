﻿„Reichsbürger“ halten ihren Sohn jahrelang von der Schule fern

Ein nicht besetzter Platz in einem Klassenzimmer einer Schule.

Wie ist es möglich, dass ein Jugendlicher seit Jahren nicht mehr zur Schule geht? Diese Frage stellt sich mit Blick auf eine Familie aus Harmsdorf in Schleswig-Holstein. Das zur „Reichsbürger“-Szene gehörende Ehepaar ließ den 16-jährigen Sohn jahrelang nicht die Schule besuchen. Jetzt hat sich auch der Bildungsausschuss des Landtages mit dem Fall beschäftigt.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Aufgefallen ist der jahrelange Schulabsentismus, also die Abwesenheit, durch einen Einsatz von Polizei und Gerichtsvollzieherin bei der Familie. Wegen nicht bezahlter Rechnungen wollte der Versorger in dem Haus Gas und Wasser abstellen lassen. „Die Gerichtsvollzieherin befürchtete, dass die Bewohner ihr keinen Einlass gewähren könnten beziehungsweise dass dieser Auftrag eventuell nicht ganz friedlich ablaufen würde“, erklärt Jörg Kriewitz, Leiter des Amtsgerichtes in Oldenburg. Es lägen Erkenntnisse vor, dass das Ehepaar der „Reichsbürger“-Szene zuzurechnen sei, sagt dazu Claudia Struck, Sprecherin der Polizeidirektion Lübeck. Die „Reichsbürger“-Bewegung lehnt unter anderem die deutsche Rechtsordnung kategorisch ab.

Gas und Wasser unter Polizeischutz abgestellt

Zur Unterstützung der Gerichtsvollzieherin rückten deshalb auch Beamte einer Spezialeinheit – des zivilen Streifenkommandos – an. „Die Familie ist zuvor aber nicht wegen anderer Polizeieinsätze aufgefallen“, berichtet Jörg Kriewitz. Die Aktion vor Ort lief offensichtlich ohne gewalttätige Gegenwehr ab: Der 74-jährige Hausbewohner zahlte eine noch offene Geldstrafe über 450 Euro wegen einer fahrlässigen Körperverletzung. Zudem stellten Handwerker Gas und Wasser ab.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Im Haus waren auch die Frau des 74-Jährigen und der 16 Jahre alte Sohn des Paares – der anscheinend seit mehreren Jahren in keiner Schule mehr gewesen ist. Zuvor soll er eine Waldorf-Schule besucht haben, von der ihn seine Eltern jedoch abmeldeten. „Wenn ein Kind an unserer Schule abgemeldet wird, erfragen wir bei den Eltern, an welcher Schule es stattdessen angemeldet wurde“, erklärt Birgit Mann, Geschäftsführerin des Schulvereins Waldorfschule. „Wir überprüfen immer bei der neuen Schule direkt, ob diese Anmeldung auch wirklich erfolgt ist.“ Fehlten diese Informationen, werde der Fall dem Schulamt gemeldet.

Zwangsgeld, um die Schulpflicht durchzusetzen

„Es ist die Aufgabe des Schulamtes, den vorgenommenen Schulwechsel des schulpflichtigen Kindes nachzuvollziehen“, erläutert Patricia Zimnik, Sprecherin des schleswig-holsteinischen Bildungsministeriums. Kommen Eltern ihrer gesetzlichen Pflicht, ihr Kind in die Schule zu schicken, nicht nach, kann ein Zwangsgeld verhängt werden, beschreibt es das „Konzept zum Schulabsentismus“ des Landes. Einem Bericht des „Ostholsteiner Anzeigers“ zufolge haben die Eltern aus Harmsdorf mehrere Zwangsgelder in vierstelliger Höhe gezahlt, der Sohn soll aber dennoch nicht zur Schule gegangen sein.

Die Schulpflicht könne laut Landeskonzept – mit Verweis auf das schleswig-holsteinische Schulgesetz – auch durch „unmittelbaren Zwang“ durchgesetzt werden, für den Vollzug sei dann die Ordnungsbehörde zuständig. Eine derart drastische Maßnahme sei aber auf Fälle zu beschränken, in denen andere Mittel „keinen Erfolg versprechen oder nicht zweckmäßig sind“.

„Nicht mit Gewalt in der Schule festhalten“

Zu dem speziellen Fall aus Harmsdorf in Schleswig-Holstein könne er nichts sagen, erklärt Amtsgerichtsleiter Jörg Kriewitz. Generell müsse man aber zwei Szenarien unterscheiden. „Erstens: Der Schüler weigert sich, zur Schule zu gehen, die Eltern wollen das aber“, schildert er. „Zweitens: Die Eltern wollen den Schulbesuch nicht, und dann will auch der Schüler nicht mehr.“

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Je älter die Schülerin oder der Schüler in einem solchen Fall sei, desto schwieriger werde es, die Schulpflicht durchzusetzen. „Man kann einen Jugendlichen ja nicht mit Gewalt in der Schule festhalten“, sagt Jörg Kriewitz. „Ich bedauere solche Fälle außerordentlich. Es ist tragisch, wenn junge Menschen keinen Schulabschluss machen, weil so viel Potenzial nicht genutzt wird.“

Vonseiten des Kreises wird darauf verwiesen, dass die Schulaufsicht, beziehungsweise das Schulamt, dem Bildungsministerium unterstünden und die Kreisverwaltung deshalb zu dem Thema keine Stellung beziehen werde. Im Bildungsausschuss des Landtages wurde über den Fall aus Harmsdorf im nicht öffentlichen Teil der Sitzung debattiert.

Dieser Artikel erschien zuerst bei den Lübecker Nachrichten.