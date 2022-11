Unbekannte lassen Wasser aus See ab – Dutzende Fische tot

In einem Teich in Schleswig-Holstein liegen viele Fische auf dem Trockenen (Symbolbild).

In Schleswig-Holstein sind Dutzende Fische in einem See verendet. Unbekannte ließen am Mittwochabend das Wasser ablaufen – und richteten damit großen Schaden an.