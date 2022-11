„Schneekönig“ von Hamburg: Ex-Drogenboss Ronald Miehling ist tot

Parkland-Amokläufer zu lebenslanger Haft verurteilt

Vor viereinhalb Jahren erschoss Nikolas C. an einer Schule in Parkland in Florida 17 Menschen. Nun wurde er dafür zu einer lebenslangen Haftstrafe verurteilt. Einige Angehörige der Opfer und Überlebende hätten ihn lieber tot gesehen.