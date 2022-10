Schüsse auf Wohnungen: Nächtliche Proteste in Teheran

Ein Mural mit der im Iran zu Tode gekommenen Mahsa Amini in Alexandria, Sydney

Zahlreiche Menschen haben in der Nacht in Irans Hauptstadt Teheran gegen die staatliche Führung protestiert. Einige Demonstrierende riefen nach einem Referendum. Laut Berichten sollen Sicherheitskräfte auf Wohnungen geschossen haben, da viele Menschen auf Balkonen am Protest teilnahmen.