Sieben Kinder bei Schulbusunfall nahe Melbourne schwer verletzt

BUS CRASH MELBOURNE, Emergency Services at the scene of a bus crash at the intersection of Exford Road and Murphys Road at Eynesburyin Melbourne, Wednesday, May 17, 2023. On Tuesday, a bus carrying dozens of children collided with a truck in Melbourne s west, with several young people seriously injured as a result. ACHTUNG: NUR REDAKTIONELLE NUTZUNG, KEINE ARCHIVIERUNG UND KEINE BUCHNUTZUNG MELBOURNE VICTORIA AUSTRALIA PUBLICATIONxINxGERxSUIxAUTxONLY Copyright: xJOELxCARRETTx 20230517001798786667

© Quelle: IMAGO/AAP