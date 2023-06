﻿Fenster nicht zu öffnen, Lüftung kaputt: Dauerhitzefrei an Potsdamer Grundschule

Bornstedt. Draußen ist die Sommerhitze erst einmal abgezogen – drinnen aber ist es an der Grundschule im Bornstedter Feld offenbar trotzdem viel zu warm. Wie Eltern der Grundschüler der „Märkischen Allgemeinen Zeitung“ (MAZ) bestätigen, wird schon seit der vergangenen Woche nur noch verkürzter Unterricht angeboten. „Normalerweise dauert der Unterricht bei meinem Sohn bis etwa 14 Uhr“, sagt die Mutter eines Viertklässlers, „jetzt heißt es, dass nur bis 10.30 Uhr unterrichtet wird, um 11.35 Uhr müssen wir die Kinder abholen.“

Die Schule selbst erteilt auf Anfrage keine Auskunft, die Stadt Potsdam als Schulträger verweist an das Staatliche Schulamt in Brandenburg an der Havel. Dort teilt man mit, der Unterricht werde seit Montag verkürzt, es sei ungewiss, wie lange dies andauere. „Auch am Dienstag lagen die Raumtemperaturen bereits um 8 Uhr zwischen 25 und 28 Grad Celsius“, sagt Schulamtschefin Janina Kolkmann.

Verkürzter Unterricht ist in Brandenburg normalerweise eine der Varianten, um mit großer Wärme in den Klassenräumen umzugehen: es ist eine Form von Hitzefrei. Dafür gibt es keine einheitlichen Regelungen, die Entscheidung liegt im Ermessen der einzelnen Schulen. „Es gibt selbstverständlich keine tagesaktuellen Hinweise vom Bildungsministerium oder den staatlichen Schulämtern. Die konkreten Entscheidungen können sinnvoll nur vor Ort getroffen werden“, schreibt das Bildungsministerium dazu. In Grundschulen soll „nicht länger als bis 12 Uhr unterrichtet werden“, wenn um 11 Uhr die Raumluft in den Zimmern 25 Grad Celsius oder mehr beträgt und nicht abgekühlt werden kann.

Fenster nicht zu öffnen, Lüftung kaputt

Die Abkühlung ist dabei gar nicht so einfach. Denn die Lüftungsanlage in der erst 2012 errichteten Schule im Bornstedter Feld ist seit November 2022 defekt, eine Reparatur frühestens im Herbst möglich, wie eine Stadtsprecherin mitteilt. Fenster öffnen kann man auch nicht so einfach. Zwar verfügt die Schule über zahlreiche große Glasfenster. Die kann man aber zum Teil gar nicht öffnen. „Das Lüftungskonzept sieht eine kombinierte Lüftung durch eine mechanische Grundlüftung und eine zusätzliche Fensterlüftung vor“, so die Stadtsprecherin. In bestimmten Räumen im Erdgeschoss sei eine rein mechanische Lüftung – also mittels der defekten Anlage – vorgesehen gewesen. „In diesen vereinzelten Räumen zur Straßenseite befindet sich tatsächlich kein bedienbares Fenster.“ Gelüftet werde nun über die Flure – was anscheinend nicht ausreicht.

Für Kinder und Eltern an der Grundschule bedeutet das ein frühes Ende der Schultage. Die Eltern kritisieren, dass sie kaum informiert worden seien, zudem würden die Kinder in erster Linie verwahrt und nicht betreut.

