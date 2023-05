Nach Schulmassaker in Belgrad: Serbische Polizei appelliert an Waffenbesitzer

Belgrad. Nach dem Amoklauf eines 13-Jährigen an einer Belgrader Schule hat die serbische Polizei die Bürgerinnen und Bürger zum sicheren Verschließen ihrer Schusswaffen aufgerufen. „Das Innenministerium appelliert an alle Waffenbesitzer, ihre Waffen sorgfältig in Tresoren oder Kammern aufzubewahren, so dass sie für andere, insbesondere für Kinder, unzugänglich sind“, erklärte die Polizei am Donnerstag. Waffenbesitzer würden künftig strenger kontrolliert.

Tags zuvor hatte ein Schüler der Vladislav-Ribnikar-Schule mit der Waffe seines Vaters sieben Mitschülerinnen, einen Mitschüler und ein Mitglied des Wachpersonals erschossen. Anschließend alarmierte er selbst die Polizei und sagte nach deren Angaben, er sei ein Psychopath, der sich beruhigen müsse.

14-Jähriger festgenommen: Neun Tote nach Amoklauf an Belgrader Schule Laut Angaben des serbischen Innenministeriums feuerte der Siebtklässler zunächst auf die Lehrkraft im Klassenzimmer und dann auf Kinder und Sicherheitspersonal. © Quelle: Reuters

Trauer im ganzen Land

Am Donnerstag lagen noch sechs Kinder und eine Lehrkraft im Krankenhaus. Ein Mädchen schwebte nach einem Kopfschuss in Lebensgefahr, ein Junge befand sich mit einer Rückgratverletzung in ernstem Zustand. Eltern und Schüler protestierten vor dem Bildungsministerium. Lehrergewerkschaften kündigten Streiks an.

Die Behörden versprachen, eine Telefonnummer für Ratsuchende einzurichten. Hunderte Freiwillige spendeten Blut. In Belgrad und in anderen Städten des Landes legten Tausende Blumen nieder, zündeten Kerzen an und brachten Spielsachen. Vor der Vladislav-Ribnikar-Schule standen die Menschen weinend vor Blumensträußen, kleinen Teddybären, einem Spielzeugelefanten und den Ballettschuhen eines Mädchens, die am Zaun hingen.

Waffenkult in Serbien

Nach Angaben der Behörden kann der Schütze mit 13 Jahren noch nicht vor Gericht gestellt werden. Ein Tatmotiv war nicht bekannt. In Serbien und anderen Balkanländern ist ein regelrechter Waffen- und Kriegerkult weit verbreitet. Die Region gehört zu den europäischen Spitzenreitern, was die Anzahl der Waffen pro Kopf betrifft. Bei Feiern werden oft Gewehre in die Luft geschossen.

