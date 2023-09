Schulmassaker-Überlebender entwickelt App für geistige Gesundheit

New York. Kai Koerber stand ein Jahr vor seinem Schulabschluss, als ein Schütze am Valentinstag 2018 in seiner High School 14 Mitschülerinnen und Mitschüler und drei Schulangestellte tötete. Er erlebte am eigenen Leib und bei seinen Schulkameraden mit, wie schwer es war, nach dem Blutbad wieder zur Normalität zurückzukehren. Deshalb suchte er nach einem Weg, um Leuten zu helfen, ihre psychischen und emotionalen Probleme in den Griff zu bekommen.

Manche von Koerbers Klassenkameradinnen und -kameraden an der Majorie-Stoneman-Douglas High School in Parkland im Bundesstaat Florida haben sich als Aktivistinnen und Aktivisten für schärfere Waffengesetze engagiert, andere sind in die Politik gegangen oder haben schlicht versucht, Abstand zu gewinnen, um ihre psychischen Wunden zu heilen und sich auf ihr Studium zu konzentrieren. Koerbers Leidenschaft für Technologie – er wollte ursprünglich ein Raketenwissenschaftler werden – führte ihn in eine andere Richtung: zur Entwicklung einer Smartphone-App.

Das Ergebnis war eine Plattform, die künstliche Intelligenz nutzt, um Menschen kurze Achtsamkeitsübungen zu empfehlen – auf der Basis dessen, wie sie sich fühlen. Der Algorithmus, den Koerbers Team erstellte, ist darauf ausgelegt, anhand der Stimme einer Person zu erkennen, wie diese sich fühlt – ungeachtet dessen, was gesagt wird und in welcher Sprache.

Koerber litt am posttraumatischen Stresssyndrom

In der unmittelbaren Zeit nach der Tragödie habe sich wohl jeder, der dieses schreckliche traumatische Ereignis miterlebte, die Frage gestellt, wie er oder sie sich persönlich davon erholen würden, sagt Koerber. „Es ist großartig zu sagen, okay, wir schaffen eine bessere Infrastruktur, um Waffenverkäufe zu begrenzen, führen mehr Background-Überprüfungen (potenzieller Käuferinnen und Käufer) durch, alle diese gesetzgeberischen Dinge. Aber die Leute haben wirklich nicht an die andere Seite, die der geistigen Gesundheit, gedacht.“

Wie viele andere seiner Schulkameradinnen und -kameraden sagt auch Koerber, dass er „sehr lange“ an einem posttraumatischen Stresssyndrom gelitten habe und es ihm erst seit kürzerer Zeit etwas besser gehe. Und so habe er sich denn zu Beginn seines Studiums an der University of California in Berkeley dazu entschlossen, ein Forschungsteam zu gründen, um eine Plattform für Leute zu entwickeln, die zum Beispiel mit Traurigkeit, Trauer oder Zorn zu kämpfen hätten, schildert der 23-Jährige, der dieses Jahr seinen Uniabschluss gemacht hat.

Mohammed Zareef-Mustafa, ein früherer Klassenkamerad von Koerber, hat die App seit ein paar Monaten in Verwendung. Ihm helfe sie auf jeden Fall, Stress zu bewältigen, sagt er.

Um die App zu benutzen, muss man einfach in sein Samrtphone sprechen. Die künstliche Intelligenz sollte dann erkennen können, wie man sich fühlt und kurze Aktivitäten empfehlen. Sie erfasst die Stimmungslage allerdings nicht immer richtig, und so kann man diese auch anhand einer vorgegebenen Liste manuell eingeben. Fühlt man sich beispielsweise im Augenblick „neutral“, schlägt die App verschiedene Aktivitäten vor, so eine 15-sekündige Übung namens „aufmerksamer Konsum“. Sie spornt dazu an, „an all die Leben und Wesen zu denken, die in die Produktion dessen involviert sind, was du an diesem Tag isst oder benutzt“.

