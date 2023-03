Mann aus Schwäbisch Hall entführt: Spezialeinsatzkräfte der Polizei nehmen vier Verdächtige fest

Nach einer Entführung in Schwäbisch Hall hat die Polizei mehr als 500 Kilometer entfernt vier Verdächtige festgenommen. Der 46-jährige Entführte wurde ebenfalls angetroffen. Er blieb unverletzt, wie die Beamten mitteilten.

Schwäbisch Hall/Schönwalde-Glien. Nach der Entführung eines 46-Jährigen aus Schwäbisch Hall haben Spezialeinsatzkräfte der Polizei in Brandenburg vier Verdächtige festgenommen - und den Entführten verletzt angetroffen. Mindestens drei der Festgenommenen sollen am Donnerstag dem Haftrichter vorgeführt werden, teilten die Staatsanwaltschaft Heilbronn und die Polizeipräsidien Aalen und Brandenburg am Mittwoch gemeinsam mit. Eine mögliche Tatbeteiligung des vierten Verdächtigen werde noch geprüft.

Die genauen Hintergründe der Entführung blieben zunächst offen. Wie die Ermittler berichteten, zerrten zwei Männer den 46-Jährigen am Dienstag aus seiner Wohnung in Baden-Württemberg in ein Auto. Sie fuhren dann bis nach Brandenburg.

Die Verdächtigen seien am Mittwoch in Schönwalde-Glien (Kreis Havelland) festgenommen worden - über 500 Kilometer entfernt vom Ort der Entführung. Die Kriminalpolizei ermittelt weiter in dem Fall.

RND/dpa