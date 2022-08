In der südschwedischen Stadt Malmö sind in einem Einkaufszentrum Schüsse gefallen. Es gibt Verletzte, ein Verdächtiger wurde festgenommen.

Schüsse in Einkaufszentrum in Malmö: Zwei Verletzte, Verdächtiger festgenommen

Malmö. In einem Einkaufszentrum in der südschwedischen Stadt Malmö sind am Freitagnachmittag zwei Menschen durch Schüsse verletzt worden. Ein Verdächtiger sei festgenommen worden, teilte die Polizei am Abend mit.

Die Polizei war nach eigenen Angaben mit vielen Einsatzkräften vor Ort. Es bestehe keine Gefahr für die Allgemeinheit mehr, hieß es. Die Tat sei dem „kriminellen Milieu“ zuzuordnen.

RND/dpa