Zehnjährige stürzt in Schweden von Schuldach in den Tod

Stockholm. Ein zehnjähriges Mädchen ist in Schweden metertief von einem Schuldach gefallen und dabei ums Leben gekommen. Man habe die Erlaubnis der Eltern erhalten, bekanntzugeben, dass das Mädchen gestorben sei, sagte eine Behördenvertreterin der Gemeinde Svedala am Montag dem schwedischen Rundfunksender SVT. Wie es zu dem Sturz kommen konnte, blieb zunächst unklar. Die zuständige Polizei hatte nach dem Zwischenfall am Sonntagabend mitgeteilt, dass man von einem Unfall ausgehe, einen Verdacht auf eine Straftat gebe es nicht. Das Kind war demnach zunächst mit Verletzungen ins Krankenhaus gebracht worden. Svedala liegt in der Nähe von Malmö im Süden von Schweden.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Das Mädchen soll vom Dach der Sporthalle der Grundschule etwa zehn Meter in die Tiefe gestürzt sein. Schwedischen Medienberichten zufolge ist es ein seit längerem bekanntes Problem, dass sich Kinder und Jugendliche immer wieder auf dem Dach der Schule aufgehalten und dort gespielt haben. Ein Polizeibeamter sagte dem „Aftonbladet“, man habe seit vergangenem Sommer ein Problem damit, dass Minderjährige an sogenannten Tiktok- und Snapchat-Challenges teilnähmen. Ob der Sturz mit einer solchen Challenge zusammenhänge, wisse man aber noch nicht.

RND/dpa