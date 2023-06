Schwedische Zeitung: H&M-Recyclingware wird in Ghana zum Müllproblem

Die schwedische Modekette H&M bietet ihren Kunden seit zehn Jahren die Möglichkeit, gebrauchte Kleidung abzugeben. H&M verspricht auf seiner Internetseite, die Textilien über eine Nachhaltigkeitsinitiative entweder als Second-Hand-Ware zu verkaufen, sie wiederzuverwenden oder die Rohstoffe zu recyclen. Im Gegenzug bekommt der Kunde Rabatt auf den nächsten Einkauf.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Doch wie die schwedische Tageszeitung „Aftonbladet“ berichtet, ist das System längst nicht so nachhaltig wie angenommen: So soll das Partnerunternehmen, das die Wiederverwertung für H&M abwickelt, seit Beginn des Jahres mehr als eine Million Kleidungsstücke in Ghana abgeladen haben. Davon landet demnach so viel im Müll, dass ganze Strandabschnitte vermüllt sind und die Existenz von Fischern dort bedroht ist.

Für die Recherche haben die Journalistinnen und Journalisten in Stockholm Kleidungsstücke, die sie bei H&M zur Wiederverwertung abgegben haben, mit sogenannten Air Tags versehen. Das sind kleine Ortungsgeräte von der Größe einer Münze, die sich per Bluetooth nachverfolgen lassen. Wie die Zeitung in dem Bericht schreibt, wird kein einziges der gebrauchten Stücke an den Partner weitergegeben. Stattdessen seien die Textilien an drei Handelsunternehmen verkauft worden, die gebrauchte Kleidung sortieren und exportieren.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Während manche Kleidungsstücke in Europa bleiben und zerkleinert werden, folgen die „Aftonbladet“-Journalisten einer Jacke nach Afrika. Und zwar buchstäblich: Sie reisen nach Benin, nach Nigeria. Die Jacke hat zweihundert Meilen auf der Straße und achthundert Meilen auf dem Seeweg zurückgelegt. Viele der gebrauchten Kleidungsstücke kommen hier auf die Märkte, aber ein Großteil landet auf dem Müll. In Benin werden Textilabfälle aus der ganzen Welt verbrannt.

Strand erstickt in Textilien

In der Korle-Lagune in Accra, der Hauptstadt von Ghana, bietet sich den Journalisten ein geradezu apokalyptisches Bild. „Entlang der Klippenränder geht es hinab zu etwas, das noch vor nicht allzu langer Zeit weicher Sand war, wo man barfuß spielen konnte“, heißt es in dem Artikel. Nun sei alles voller Pullover, Blusen, Blazer, Hosen. „Nasse, verhedderte Kleidungsstücke, in Verwehungen.“ Der viele Müll bedroht die Existenz der Menschen dort. Ein Fischer erzählt dem Rechercheteam: „Sie erwarten, dass wir mit Fisch nach Hause kommen. Doch in den Netzen befinden sich immer mehr Textilien. Bald werde ich meine Familie nicht mehr ernähren können. Das ist eine Katastrophe.“

Ghana habe sich zu einem der weltweit größten Importeure von gebrauchter Kleidung entwickelt, heißt es in dem Artikel. Gleichzeitig sei das Problem des Textilmülls so groß wie nirgendwo sonst auf der Welt.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

H&M: „Kategorisch dagegen, dass Kleidung zu Abfall wird“

In einem schriftlichen Statement äußerte sich H&M gegenüber „Aftonbladet“: „Die H&M-Gruppe ist kategorisch dagegen, dass Kleidung zu Abfall wird. Dies steht völlig im Widerspruch zu unseren Bemühungen, eine stärker kreislauforientierte Modebranche zu schaffen.“

RND/dad