Prozess um Todesschwadron in Belarus: Freispruch für Ex-Soldaten

St. Gallen. In der Schweiz ist ein Ex-Soldat aus Belarus freigesprochen worden, der nach eigenen Angaben an der Entführung und Ermordung von Oppositionellen beteiligt war. Das Kreisgericht Rorschach folgte damit am Donnerstag dem Antrag der Verteidigerin. Sie hatte aus mehreren formellen Gründen einen Freispruch gefordert. Die Staatsanwaltschaft hat in dem Prozess vergangene Woche drei Jahre Haft beantragt, zwei davon zur Bewährung.

Angeklagter soll Oppositionelle getötet haben

Juri Garawski (45) hatte selbst in seinem Asylantrag und vor Medien angegeben, Mitglied einer Todesschwadron gewesen zu sein, die 1999 im Staatsauftrag den ehemaligen Innenminister Juri Sacharenko, den Ex-Leiter der Wahlkommission Viktor Gontschar und den Geschäftsmann Anatoli Krassowski entführt und umgebracht hat. Der Machthaber hieß seinerzeit wie heute Alexander Lukaschenko.

Offiziell ist das Schicksal der Verschwundenen bis heute ungeklärt. Zwei im Prozess anwesende Töchter der Männer hatten gesagt, sie glaubten Garawskis Aussagen.

RND/dpa