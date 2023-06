﻿Ukrainischer Soldat sticht Mann nieder: 22-Jähriger gesteht bei Prozess in Leipzig

Ein Ukrainer war mit schweren Kriegsverletzungen zur Behandlung nach Borna (Sachsen) gekommen. Jetzt steht er in Leipzig vor Gericht, weil er einen Mann niedergestochen haben soll, nachdem ein Streit eskalierte.

Leipzig/Borna. Der junge Ukrainer Artem S. muss sich seit Mittwoch vor dem Landgericht in Leipzig wegen einer lebensgefährlichen Messerattacke verantworten. Der Mann hatte in den frühen Morgenstunden des 27. November 2022 in der Leipziger Straße in Borna südlich von Leipzig einen damals 37 Jahre alten Mann niedergestochen. Das Opfer überlebte.