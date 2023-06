Unwetterfront rollt auf Deutschland zu: Wetterdienst hält sogar Tornados für möglich

Es braut sich etwas zusammen über Deutschland: Wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Mittwoch mitteilte, muss in den kommenden Tagen nicht nur mit schweren Gewittern und Starkregen, sondern eventuell auch mit Tornados in der Bundesrepublik gerechnet werden. „Insbesondere über der Mitte Deutschlands können vereinzelt und lokal eng begrenzt auch Tornados nicht ganz ausgeschlossen werden“, heißt es.

Ein Video des DWD zeigt, welche Teile Deutschlands besonders von dem Risiko betroffen sind. Demnach liegen die Großstädte Erfurt und Leipzig ebenso wie die Hauptstadt Berlin in dem Gebiet, in dem die Tornados auftreten könnten. „Hier gibt es besonders von der Mitte bis in den Osten einen Streifen, wo eben auch ein geringes Tornadopotenzial herrscht“, so der DWD.

Schwere Gewitter und Starkregen in Deutschland erwartet Es bleibt schwül und gewittrig in Deutschland. Laut Deutschem Wetterdienst hält die Gefahr von Unwettern auch in den kommenden Tagen an. © Quelle: dpa

Bereits am Dienstagabend sind bei einem Unwetter mit Starkregen und heftigen Böen in Rüsselsheim am Main in Hessen (Kreis Groß-Gerau) mehrere Bäume umgestürzt. Laut DWD lag hier bereits ein Tornadoverdacht vor. Auf Grundlage der aktuellen Daten lasse sich aber nicht eindeutig feststellen, ob nicht auch eine Fallböe die Schäden verursacht haben könnte, teilte ein Sprecher des DWD am Mittwoch mit.

Was ist ein Tornado und wie entsteht er?

Ein Tornado ist eine Luftsäule mit Bodenkontakt, die um eine mehr oder weniger senkrecht orientierte Achse rotiert, erklärt der DWD auf seiner Homepage. Für den Begriff Tornado würden auch andere Bezeichnungen wie zum Beispiel Großtrombe, Windhose (Tornado über Land), Wasserhose (Tornado über Meer oder großen Binnenseen) und Twister (Tornadobezeichnung im englischen Sprachraum) existieren.

Laut DWD entsteht ein Tornado, wenn starke Temperaturgegensätze herrschen und Luft aufsteigt. Durch frei werdende Kondensationswärme und starke vertikale Windscherung (Zunahme der Windgeschwindigkeit und gegebenenfalls zusätzlich Änderung der Windrichtung mit der Höhe) werde dabei ein rotierender Aufwindschlauch erzeugt. Dieser könne einen Durchmesser bis zu mehr als einen Kilometer erreichen, wobei Windgeschwindigkeiten von mehreren Hundert Kilometern pro Stunde auftreten können.

RND/mos mit dpa