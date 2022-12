„Sea-Eye 4″ und „Rise Above“ retten mehr als 60 Migranten im Mittelmeer

In einem gemeinsamen Einsatz konnten zwei deutsche Hilfsorganisationen mehr als 60 Bootsmigranten im zentralen Mittelmehr aus Seenot retten. Bei dem Einsatz am Freitagabend konnten unter anderem zwölf unbegleitete Minderjährige und fünf Frauen gerettet werden.

Rom. Zwei deutsche Hilfsorganisationen haben in einem gemeinsamen Einsatz mehr als 60 Bootsmigranten im zentralen Mittelmeer aus Seenot gerettet. Die Menschen seien eineinhalb Tage lang auf einem seeuntauglichen Schlauchboot unterwegs gewesen, teilte die in Regensburg ansässige NGO Sea-Eye am Samstag mit. An dem Einsatz am Freitagabend waren die Crews der „Sea-Eye 4“ und der „Rise Above“ des Dresdener Vereins Mission Lifeline beteiligt. Unter den Geretteten waren demnach zwölf unbegleitete Minderjährige und fünf Frauen. Die Helfer der spendenfinanzierten Organisationen hatten vor wenigen Tagen ihr Einsatzgebiet vor den Küsten Tunesiens und Libyens erreicht.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Als Erstes habe das zivile Rettungsschiff „Rise Above“ von Mission Lifeline den Seenotfall erreicht und die Erstversorgung übernommen. Nach Eintreffen der „Sea Eye 4″ seien die Geflüchteten auf das größere Schiff evakuiert und dort medizinisch betreut worden.

Von Nordafrika legen Migranten in meist seeuntauglichen Booten ab, um über das Meer in die EU zu gelangen. Gerade im Winter ist die Überfahrt wegen der Gefahr durch schlechtes Wetter und raue Seebedingungen riskant. Der Großteil erreicht Italien, wo laut Innenministerium 2022 bislang mehr als 98.700 Bootsmigranten ankamen und damit deutlich mehr als im selben Vorjahreszeitraum (rund 63.400). Immer wieder kentern Boote und Menschen ertrinken. Im zentralen Mittelmeer gelten in diesem Jahr nach UN-Zahlen bislang mehr als 1360 Menschen als tot oder vermisst.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

RND/dpa/epd