﻿Das Rätsel um den über Bord gegangenen Segler in Travemünde

Seit Sonntag fehlt jede Spur

Festgemacht in Travemünde: Auf diesem Segelboot geschah das Unglück in der Lübecker Bucht.

Drama in Lübecker Bucht: Ein Segler ist kurz vor Travemünde über Bord gegangen. Der Vorfall ereignete sich bereits am Sonntagnachmittag. Die Suche war erfolglos – auch am Dienstag gab es keine neue Spur. Wie es zu dem Unglück kam, gibt weiter Rätsel auf.

und WhatsApp Facebook Twitter WhatsApp Facebook Twitter LinkedIn Xing Mail Pocket Share-Optionen öffnen Share-Optionen schließen Mehr Share-Optionen zeigen Mehr Share-Optionen zeigen WhatsApp Facebook Twitter LinkedIn Xing Mail Pocket