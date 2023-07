Passanten haben am Mittellandkanal in Sehnde bei Hannover die Überreste eines getöteten Wolfs entdeckt. Das Tier wurde erschossen. Jetzt ermittelt die Polizei.

Hannover. Ein zerteilter und in Müllbeuteln entsorgter Wolfskadaver ist am Wochenende in Sehnde bei Hannover gefunden worden. Wie die Polizeidirektion Hannover auf Nachfrage bestätigte, entdeckten Passanten am Samstag nahe dem Mittellandkanal in einem blauen Müllbeutel tierische Überreste. Offenbar wurden weitere Körperteile, darunter auch der Kopf des Tieres, dann am Sonntag aus dem Wasser geborgen.